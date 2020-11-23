Botswana Diamonds завершила приобретение Sekaka Diamonds

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Botswana Diamonds завершила сделку по приобретению Sekaka Diamonds, геологоразведочной компании, принадлежавшей Petra Diamonds, в Ботсване.

Sekaka Diamonds имеет три лицензии на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR), включающих участки PL169/2019, PL058/2007 и PL224/2007, в том числе кимберлитовую трубку KX36.

В рамках данного приобретения Botswana Diamonds также получает обширную базу данных, созданную Sekaka Diamonds за 15 лет исследований.

Botswana Diamonds считает, что информация, содержащаяся в этой базе данных, окажет существенную поддержку ее будущей деятельности по разведке кимберлитов в Ботсване.

«Мы очень рады, что данное приобретение завершено, - сказал председатель правления Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Это прокладывает путь для изучения вариантов коммерческой разработки KX36 и начала оценки обширной базы данных вместе с нашей, чтобы обнаружить больше кимберлитов в первоклассном алмазном районе».

KX36 - это кимберлитовая трубка площадью 3,5 га, обнаруженная компанией Sekaka Diamonds в Калахари. Кимберлит расположен примерно в 70 км от рудника Гхагху (Ghaghoo), принадлежащего компании Gem Diamonds, и в 260 км к северо-западу от столицы Ботсваны Габороне.

Sekaka Diamonds провела обширные геологоразведочные работы на участке KX36, включая работы по бурению на керн и бурению скважин большого диаметра.

Sekaka Diamonds также владеет недавно построенной установкой, готовой к работе с крупнообъемными пробами. Установка для работы с пробами включает в себя контуры дробления, очистки, разделения в тяжелой среде и модули рентгеновского извлечения алмазов в защищенной зоне.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





