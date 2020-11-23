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26 октября 2020
Botswana Diamonds завершила приобретение Sekaka Diamonds
Sekaka Diamonds имеет три лицензии на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR), включающих участки PL169/2019, PL058/2007 и PL224/2007, в том числе кимберлитовую трубку KX36.
В рамках данного приобретения Botswana Diamonds также получает обширную базу данных, созданную Sekaka Diamonds за 15 лет исследований.
Botswana Diamonds считает, что информация, содержащаяся в этой базе данных, окажет существенную поддержку ее будущей деятельности по разведке кимберлитов в Ботсване.
«Мы очень рады, что данное приобретение завершено, - сказал председатель правления Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Это прокладывает путь для изучения вариантов коммерческой разработки KX36 и начала оценки обширной базы данных вместе с нашей, чтобы обнаружить больше кимберлитов в первоклассном алмазном районе».
KX36 - это кимберлитовая трубка площадью 3,5 га, обнаруженная компанией Sekaka Diamonds в Калахари. Кимберлит расположен примерно в 70 км от рудника Гхагху (Ghaghoo), принадлежащего компании Gem Diamonds, и в 260 км к северо-западу от столицы Ботсваны Габороне.
Sekaka Diamonds провела обширные геологоразведочные работы на участке KX36, включая работы по бурению на керн и бурению скважин большого диаметра.
Sekaka Diamonds также владеет недавно построенной установкой, готовой к работе с крупнообъемными пробами. Установка для работы с пробами включает в себя контуры дробления, очистки, разделения в тяжелой среде и модули рентгеновского извлечения алмазов в защищенной зоне.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished