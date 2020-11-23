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26 октября 2020
Выручка вчерашнего аукциона Christie’s в Гонконге составила 51,5 млн долларов
Фото: Christie’s
Вчера осенний аукцион Christie’s в Гонконге «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) принес компании 51,5 млн долларов, что отражает устойчивый рыночный спрос на ювелирные изделия из высококачественных бриллиантов и цветных драгоценных камней, как об этом пишет портал jewelery.net.
Лидером продаж стало двойное колье-ривьера из изумрудов и бриллиантов, которое было продано примерно за 7 млн долларов.
Бриллианты фантазийных цветов также показали хорошие результаты: пара сережек с безупречными фантазийными голубыми бриллиантами весом 3,29 карата была продана участнику аукциона по телефону за 6,1 млн долларов.
Следующим лотом было кольцо с фантазийным ярко-розовым бриллиантом весом 4,9 карата, которое было продано примерно за 3,8 млн долларов, а замечательное кольцо с фантазийным ярко-желтым бриллиантом весом 18,08 карата, которое вдвое превысило низкую стартовую цену, принесло аукционному дому около 1,4 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished