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26 октября 2020
Китайская компания создала крупнейший на сегодняшний день бриллиант, выращенный методом CVD
Фото: Shanghai Zhengshi Technology
Китайская компания Shanghai Zhengshi Technology создала самый крупный бриллиант, выращенный методом CVD, весом 12,75 карата. Камень имеет исключительную химическую чистоту и прозрачность, тройные оценки «отлично» по качеству огранки и никаких признаков постростовой обработки.
Бриллиант типа IIa, цвета F и чистоты VVS2, ограненный из необработанного CVD-алмаза весом 46,2 карата, был сертифицирован лабораторией IGI Hong Kong.
Боб Ван Эс (Bob Van Es), управляющий директор IGI в Гонконге, в связи с этим сказал: «Лабораторный бриллиант такого веса в каратах, с такой высокой чистотой и классом цвета, является замечательным достижением в области технологии выращивания алмазов методом CVD».
Компания Shanghai Zhengshi Technology заявила, что это крупнейший из когда-либо произведенных в лаборатории бриллиантов, выращенных методом CVD.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished