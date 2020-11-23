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Китайская компания создала крупнейший на сегодняшний день бриллиант, выращенный методом CVD

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       Фото: Shanghai Zhengshi Technology

Китайская компания Shanghai Zhengshi Technology создала самый крупный бриллиант, выращенный методом CVD, весом 12,75 карата. Камень имеет исключительную химическую чистоту и прозрачность, тройные оценки «отлично» по качеству огранки и никаких признаков постростовой обработки.
Бриллиант типа IIa, цвета F и чистоты VVS2, ограненный из необработанного CVD-алмаза весом 46,2 карата, был сертифицирован лабораторией IGI Hong Kong.
Боб Ван Эс (Bob Van Es), управляющий директор IGI в Гонконге, в связи с этим сказал: «Лабораторный бриллиант такого веса в каратах, с такой высокой чистотой и классом цвета, является замечательным достижением в области технологии выращивания алмазов методом CVD».
Компания Shanghai Zhengshi Technology заявила, что это крупнейший из когда-либо произведенных в лаборатории бриллиантов, выращенных методом CVD.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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