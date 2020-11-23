TSL будет продолжать развивать свои цифровые концепции

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Фото: TSL

Согласно сообщениям СМИ, базирующаяся в Гонконге компания Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd (TSL) будет и дальше развивать свои цифровые концепции, чтобы помочь смягчить влияние коронавирусной пандемии на свой розничный бизнес.По промежуточным результатам совей деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, компания зафиксировала убыток в размере 41,6 млн гонконгских долларов по сравнению с прибылью в 1,6 млн гонконгских долларов за тот же период 2019 года. Оборот снизился на 28,7% в годовом исчислении.Среда розничной торговли ювелирными изделиями пострадала из-за сокращения числа туристов, строгого социального дистанцирования, роста цен на золото и отмены свадеб. При этом оборот TSL в Гонконге и Макао упал на 62%.Во время пандемии интернет-магазины стали жизнеспособной альтернативой для потребителей. Чтобы поддержать глобальную тенденцию онлайн-покупок, компания TSL расширила маркетинг и увеличила свои продажи, используя онлайн-каналы и онлайн-платформы.Ее платформы электронной торговли зарегистрировали рост оборота на 17% за отчетный период. TSL планирует и дальше совершенствовать свои концепции онлайн-маркетинга, чтобы максимально использовать возможности для развития бизнеса в Интернете и вне его.В связи с этим компания выделяет дополнительные ресурсы на свои онлайн-концепции. Она ускорила запуск своего официального веб-сайта в Гонконге, расширила сферу своей деятельности в сфере электронной торговли, открыв флагманский магазин TSL в онлайн-центре China Merchants Bank, и присоединилась к платформам онлайн-торговых центров нескольких других банков.