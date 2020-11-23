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26 октября 2020
TSL будет продолжать развивать свои цифровые концепции
Фото: TSL
Согласно сообщениям СМИ, базирующаяся в Гонконге компания Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd (TSL) будет и дальше развивать свои цифровые концепции, чтобы помочь смягчить влияние коронавирусной пандемии на свой розничный бизнес.
По промежуточным результатам совей деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, компания зафиксировала убыток в размере 41,6 млн гонконгских долларов по сравнению с прибылью в 1,6 млн гонконгских долларов за тот же период 2019 года. Оборот снизился на 28,7% в годовом исчислении.
Среда розничной торговли ювелирными изделиями пострадала из-за сокращения числа туристов, строгого социального дистанцирования, роста цен на золото и отмены свадеб. При этом оборот TSL в Гонконге и Макао упал на 62%.
Во время пандемии интернет-магазины стали жизнеспособной альтернативой для потребителей. Чтобы поддержать глобальную тенденцию онлайн-покупок, компания TSL расширила маркетинг и увеличила свои продажи, используя онлайн-каналы и онлайн-платформы.
Ее платформы электронной торговли зарегистрировали рост оборота на 17% за отчетный период. TSL планирует и дальше совершенствовать свои концепции онлайн-маркетинга, чтобы максимально использовать возможности для развития бизнеса в Интернете и вне его.
В связи с этим компания выделяет дополнительные ресурсы на свои онлайн-концепции. Она ускорила запуск своего официального веб-сайта в Гонконге, расширила сферу своей деятельности в сфере электронной торговли, открыв флагманский магазин TSL в онлайн-центре China Merchants Bank, и присоединилась к платформам онлайн-торговых центров нескольких других банков.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished