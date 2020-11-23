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АО «АГД ДАЙМОНДС» реализовало 8 700 карат алмазов на аукционе в Антверпене

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                Фото: АГД ДАЙМОНДС

24 ноября алмазный трейдер «Grib Diamonds NV», принадлежащий АО «АГД ДАЙМОНДС», через систему аукциона в Антверпене (Бельгия) реализовал 8700 карат алмазов специальных размеров на сумму 23 млн долларов, продав около 95% продукции, выставленной на торги.
Среди реализованных кристаллов – три алмаза типа 2A (199,43 карат, 86,29 карат и 50,32 карат), добытые инновационным и экологически безопасным способом XRT-сепарации, каждый из которых был продан за более чем один миллион долларов.
На предыдущих торгах в ноябре были проданы алмазы специальных размеров на сумму порядка пяти миллионов долларов.
Итоговые цены проданного на аукционах товара, в частности белых алмазов, значительно превысили прогнозируемую во время предварительной оценки стоимость.


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