В декабре 2020 года пройдут новые вебинары по идентификации искусственных бриллиантов

После успеха веб-семинаров в ноябре 2020 года авторы бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид по бриллиантам, выращенным методами HPHT и CVD» (Laboratory-Grown Diamonds - Information guide to HPHT and CVD-grown diamonds) объявили о проведении в декабре 2020 года дополнительных веб-семинаров, чтобы подробнее рассказать об идентификации и сертификации искусственных бриллиантов.



- 4 декабря 2020 года в 7:00 по тихоокеанскому времени (Ванкувер, Лос-Анджелес), когда в Нью-Йорке будет 10:00, в Лондоне 15:00, в Москве 18:00, в Мумбае 20:30, в Гонконге и Перте 23:00, участники вебинара смогут побеседовать с одним из авторов упомянутой выше книги Душаном Симичем (Dusan Simic), главой расположенной в США лаборатории «Аналитическая геммология и ювелирные изделия» (Analytical Gemology and Jewelry, AG&J) на тему «Идентификация и отслеживание выращенных в лаборатории бриллиантов с помощью НОВОГО патента». Душан Симич, бакалавр естественных наук, член Немецкой геммологической ассоциации (Fachmitgliedschaft der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, FGG), является геммологом-исследователем лаборатории AG&J и имеет патент Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) «Система и метод маркировки и идентификации синтетических бриллиантов».



- 18 декабря 2020 года, в 7:00 по тихоокеанскому времени (Ванкувер, Лос-Анджелес), когда в Нью-Йорке будет 10:00, в Лондоне 15:00, в Москве 18:00, в Мумбае 20:30, в Гонконге и Перте 23:00, участники вебинара смогут побеседовать с другим автором упомянутой выше книги Бранко Деляниным (Branko Deljanin) из Канадской геммологической лаборатории (Canadian Gemological Laboratory, CGL) на тему «Идентификация и сертификация выращенных в лаборатории бриллиантов». Бранко Делянин, бакалавр естественных наук (геология), член Геммологической ассоциации Великобритании (Fellowship of the Gemmological Association, FGA), член Геммологической ассоциации Великобритании по алмазам (Diamond Gemmological Association, DGA), является президентом и главным геммологом компании CGL Canadian Gemlab, а также директором компании Gemmological Research Industries (Канада).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished