Эксклюзив
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga)...
19 октября 2020
В декабре 2020 года пройдут новые вебинары по идентификации искусственных бриллиантов
- 4 декабря 2020 года в 7:00 по тихоокеанскому времени (Ванкувер, Лос-Анджелес), когда в Нью-Йорке будет 10:00, в Лондоне 15:00, в Москве 18:00, в Мумбае 20:30, в Гонконге и Перте 23:00, участники вебинара смогут побеседовать с одним из авторов упомянутой выше книги Душаном Симичем (Dusan Simic), главой расположенной в США лаборатории «Аналитическая геммология и ювелирные изделия» (Analytical Gemology and Jewelry, AG&J) на тему «Идентификация и отслеживание выращенных в лаборатории бриллиантов с помощью НОВОГО патента». Душан Симич, бакалавр естественных наук, член Немецкой геммологической ассоциации (Fachmitgliedschaft der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, FGG), является геммологом-исследователем лаборатории AG&J и имеет патент Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) «Система и метод маркировки и идентификации синтетических бриллиантов».
- 18 декабря 2020 года, в 7:00 по тихоокеанскому времени (Ванкувер, Лос-Анджелес), когда в Нью-Йорке будет 10:00, в Лондоне 15:00, в Москве 18:00, в Мумбае 20:30, в Гонконге и Перте 23:00, участники вебинара смогут побеседовать с другим автором упомянутой выше книги Бранко Деляниным (Branko Deljanin) из Канадской геммологической лаборатории (Canadian Gemological Laboratory, CGL) на тему «Идентификация и сертификация выращенных в лаборатории бриллиантов». Бранко Делянин, бакалавр естественных наук (геология), член Геммологической ассоциации Великобритании (Fellowship of the Gemmological Association, FGA), член Геммологической ассоциации Великобритании по алмазам (Diamond Gemmological Association, DGA), является президентом и главным геммологом компании CGL Canadian Gemlab, а также директором компании Gemmological Research Industries (Канада).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished