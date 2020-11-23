Проект MES АЛРОСА получил высшую награду на международном форуме Wonderware

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АЛРОСА получила награду в номинации «Лучший MES проект в горной добыче» на ежегодном Wonderware Online Форуме 2020, посвященном глобальным трендам промышленной автоматизации, сообщила сегодня компания в своем пресс-релизе.В этом году форум проходил 18-19 ноября в онлайн-формате и собрал более 1500 участников. В рамках мероприятия обсуждались такие актуальные для рынка темы, как предиктивная аналитика, умное производство, облачные решения, а также цифровые практики ведущих компаний РФ.АЛРОСА представила на форуме проект внедрения автоматизированной системы управления производственным процессом (Manufacturing Execution Systems, MES) на горно-обогатительных комбинатах. По мнению организаторов, он стал лучшим по направлению горно-обогатительного производства в России.«Внедрение MES-системы в АЛРОСА началось в 2014 году на Айхальском горно-обогатительном комбинате. Успешный опыт и эксплуатация системы позволили начать ее тиражирование на остальных ГОКах АЛРОСА. Недавно закончилось внедрение и началась эксплуатация системы на Нюрбинском ГОКе. Благодаря специалистам и руководителям, которые адаптировали систему под производство компании и ее реализовали, мы достойно представили наш проект на международном форуме Wonderware и получили соответствующую оценку организаторов», - прокомментировал начальник центра диспетчеризации производственных процессов АЛРОСА Станислав Гущин.