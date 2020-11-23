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Ангола отправляет 90% своего алмазного сырья в ОАЭ
Специальный советник министра минеральных ресурсов Анголы Манкенда Амброз (Mankenda Ambroise) в ходе вебинара «Ангола - Дубай: важные партнеры в будущем торговли» на прошлой неделе заявил, что это свидетельствует о прочном торговом партнерстве между Анголой и ОАЭ.
Он также сказал, что алмазы, экспортируемые из Анголы, подлежат сертификации Кимберлийского процесса (КП).
«По данным КП, в 2019 году доля Анголы на рынке составила 7% в каратах и 9% в стоимостном выражении, - сказал Амброз. - В мировом рейтинге мы находимся в пятерке лучших по объему производства и в четверке лучших по стоимости».
Он обратился к потенциальным инвесторам, заявив, что алмазы остаются самым важным минералом в горнодобывающем секторе Анголы. Кимберлиты составляют 90% всей добычи в стране.
Правительство Анголы начало реформирование минеральных ресурсов страны в целом и алмазов в частности.
В рамках реформ в этой отрасли, принятых в 2018 году, правительство Анголы утвердило новую политику в отношении алмазного сырья и соответствующий технический регламент.
По словам Амброза, реализация новой политики, направленной на прекращение государственной монополии в алмазном секторе, значительно улучшила благоприятную бизнес-среду в горнодобывающем секторе Анголы.
Ангола открыла свои двери для прямых продаж алмазного сырья, и теперь компаниям разрешено продавать до 60% своей продукции выбранным ими покупателям.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished