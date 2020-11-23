Namdia берет под свой контроль Namgem и привлекает индийцев в качестве технических партнеров

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Государственная компания Намибии по торговле алмазами Namib Desert Diamonds (Namdia) взяла под свой контроль компанию Namgem Diamond Manufacturing Company, выплатив 30 млн намибийских долларов (1,85 млн долларов) бизнесмену Морису Темплсману (Maurice Templesman).

Namgem в равной степени принадлежала государству и Lazare Kaplan International, компании, принадлежащей Темплсману, американскому торговцу бриллиантами.

Газета Namibian сообщает, что Namdia купила убыточную компанию по производству бриллиантов, несмотря на отсутствие технических возможностей для управления ее фабрикой.

В связи с этим она передала управление Namgem неназванной индийской компании, выступающей в качестве технического партнера.

«Namdia в настоящее время не обладает навыками и способностями для управления фабрикой по огранке алмазов. Чтобы снизить риски, связанные с производством, и не понести потенциальных убытков, был назначен технический партнер, который будет действовать за свой счет и на свой страх и риск», - заявила Namdia, согласно газете.

Компания Namgem, возглавляемая генеральным директором Namdia Кеннеди Хамутеньей (Kennedy Hamutenya), за последние четыре года показывала убытки, и акционерам пришлось ее выручать. Namdia с июня 2019 года оказала помощь Namgem примерно на 5,5 млн долларов.

«Мы не хотели полностью закрыть компанию и потерять рабочие места, поэтому мы обратились в Namdia с просьбой выкупить вторую половину Namgem, - заявил, согласно газете, в прошлом месяце министр горнодобывающей промышленности Намибии Том Альвиндо (Tom Alweendo). - Это стало причиной, по которой мы обратились к Namdia в надежде, что, может быть, они смогут все исправить».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





