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19 октября 2020
Namdia берет под свой контроль Namgem и привлекает индийцев в качестве технических партнеров
Namgem в равной степени принадлежала государству и Lazare Kaplan International, компании, принадлежащей Темплсману, американскому торговцу бриллиантами.
Газета Namibian сообщает, что Namdia купила убыточную компанию по производству бриллиантов, несмотря на отсутствие технических возможностей для управления ее фабрикой.
В связи с этим она передала управление Namgem неназванной индийской компании, выступающей в качестве технического партнера.
«Namdia в настоящее время не обладает навыками и способностями для управления фабрикой по огранке алмазов. Чтобы снизить риски, связанные с производством, и не понести потенциальных убытков, был назначен технический партнер, который будет действовать за свой счет и на свой страх и риск», - заявила Namdia, согласно газете.
Компания Namgem, возглавляемая генеральным директором Namdia Кеннеди Хамутеньей (Kennedy Hamutenya), за последние четыре года показывала убытки, и акционерам пришлось ее выручать. Namdia с июня 2019 года оказала помощь Namgem примерно на 5,5 млн долларов.
«Мы не хотели полностью закрыть компанию и потерять рабочие места, поэтому мы обратились в Namdia с просьбой выкупить вторую половину Namgem, - заявил, согласно газете, в прошлом месяце министр горнодобывающей промышленности Намибии Том Альвиндо (Tom Alweendo). - Это стало причиной, по которой мы обратились к Namdia в надежде, что, может быть, они смогут все исправить».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished