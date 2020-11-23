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Ограничения COVID-19 приводят к незаконной добыче алмазов, золота и торговле ими
В докладе этой правозащитной организации говорится, что в результате горнодобывающие сообщества подпадают под повышенный риск эксплуатации, злоупотреблений и ущерба окружающей среде со стороны незаконных горнодобывающих операторов.
«Например, активист гражданского общества в Гвинее сказал, что незаконная добыча алмазов возросла, поскольку силы безопасности не контролировали добычу алмазов во время локдауна», - говорится в докладе.
«Наблюдатели в Гане отметили аналогичный рост незаконной добычи золота, в том числе в реках и лесных заповедниках, поскольку государственный контроль и мониторинг районов добычи были резко сокращены из-за правил изоляции», - отмечается в нем далее.
Организация заявила, что пандемия COVID-19 создала огромные проблемы для ювелирной и часовой промышленности, являющейся основным рынком для золота, алмазов и других полезных ископаемых.
В докладе говорится, что ювелирные компании были вынуждены закрыть магазины, а потребительский спрос упал.
«Компании, инвестирующие в ответственный поиск поставщиков, отвлекли внимание и ресурсы на более срочные меры кризисного управления, - отмечает Human Rights Watch. - Но сейчас, более чем когда-либо, из-за повышенного риска злоупотреблений ювелирным компаниям следует проводить комплексную проверку прав человека, чтобы гарантировать, что они не станут причиной таких нарушений в своих цепочках поставок и не способствуют им».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished