Ограничения COVID-19 приводят к незаконной добыче алмазов, золота и торговле ими

Сегодня

По данным Human Rights Watch (HRW), в ряде стран Африки и Латинской Америки увеличилась незаконная добыча золота и алмазов и торговля ими, отчасти из-за ограничений на легальное перемещение ресурсов и из-за сокращения государственного контроля за соблюдением законов и постановлений.

В докладе этой правозащитной организации говорится, что в результате горнодобывающие сообщества подпадают под повышенный риск эксплуатации, злоупотреблений и ущерба окружающей среде со стороны незаконных горнодобывающих операторов.

«Например, активист гражданского общества в Гвинее сказал, что незаконная добыча алмазов возросла, поскольку силы безопасности не контролировали добычу алмазов во время локдауна», - говорится в докладе.

«Наблюдатели в Гане отметили аналогичный рост незаконной добычи золота, в том числе в реках и лесных заповедниках, поскольку государственный контроль и мониторинг районов добычи были резко сокращены из-за правил изоляции», - отмечается в нем далее.

Организация заявила, что пандемия COVID-19 создала огромные проблемы для ювелирной и часовой промышленности, являющейся основным рынком для золота, алмазов и других полезных ископаемых.

В докладе говорится, что ювелирные компании были вынуждены закрыть магазины, а потребительский спрос упал.

«Компании, инвестирующие в ответственный поиск поставщиков, отвлекли внимание и ресурсы на более срочные меры кризисного управления, - отмечает Human Rights Watch. - Но сейчас, более чем когда-либо, из-за повышенного риска злоупотреблений ювелирным компаниям следует проводить комплексную проверку прав человека, чтобы гарантировать, что они не станут причиной таких нарушений в своих цепочках поставок и не способствуют им».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





