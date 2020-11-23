Petra Diamonds продала пять голубых алмазов за 40,36 млн долларов

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Фото: Petra Diamonds

Petra Diamonds выручила 40,36 млн долларов за пять голубых алмазов из коллекции «Letlapa Tala» («Летлапа Тала»), общий вес которых составляет 85,6 карата.Как сообщает Petra Diamonds, редкие алмазы были проданы одним набором партнерству, образованному компаниями De Beers и Diacore.«Результат этого специального тендера подтверждает очень высокую ценность голубых алмазов, которые, несомненно, являются одним из самых редких сокровищ природы, - сказал исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы считаем, что это первый случай, когда пять необработанных голубых алмазов значительного размера, цвета и чистоты были выставлены на продажу одновременно, и мы рады, что коллекция была куплена полностью».Petra Diamonds добыла пять голубых алмазов типа IIb на своем флагманском руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.Размер высококачественных камней варьируется от 9,6 карата до 25,8 карата.Голубые камни являются одними из самых редких и ценных, и они стоят дороже, чем белые алмазы.