Эксклюзив
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в...
23 ноября 2020
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga)...
19 октября 2020
Petra Diamonds продала пять голубых алмазов за 40,36 млн долларов
Фото: Petra Diamonds
Petra Diamonds выручила 40,36 млн долларов за пять голубых алмазов из коллекции «Letlapa Tala» («Летлапа Тала»), общий вес которых составляет 85,6 карата.
Как сообщает Petra Diamonds, редкие алмазы были проданы одним набором партнерству, образованному компаниями De Beers и Diacore.
«Результат этого специального тендера подтверждает очень высокую ценность голубых алмазов, которые, несомненно, являются одним из самых редких сокровищ природы, - сказал исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы считаем, что это первый случай, когда пять необработанных голубых алмазов значительного размера, цвета и чистоты были выставлены на продажу одновременно, и мы рады, что коллекция была куплена полностью».
Petra Diamonds добыла пять голубых алмазов типа IIb на своем флагманском руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
Размер высококачественных камней варьируется от 9,6 карата до 25,8 карата.
Голубые камни являются одними из самых редких и ценных, и они стоят дороже, чем белые алмазы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished