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19 октября 2020
Алмазный тендер TAGS в Дубае завершился 100-процентной продажей продукции
Фото: TAGS
Компания Trans Atlantic Gem Sales DMCC (TAGS) с 17 по 23 ноября 2020 года провела тендер по продаже алмазного сырья в Дубае, на котором были предложены обычные виды продукции из Южной Африки, Намибии и Анголы. В течение 7 дней TAGS представила 130 ведущим международным компаниям почти 45 000 каратов алмазов стоимостью от 35 до 40 млн долларов.
TAGS провела этот тендер в период, когда мировая алмазная отрасль оказалась под воздействием пандемии коронавируса, приведшей к нескольким месяцам жесткого ограничения поставок со стороны ведущих производителей, что, однако, сочеталось с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением в Китае.
В отношении рождественского сезона появился некоторый оптимизм в плане спроса со стороны конечных потребителей, и компания отметила его повышение на предложенное по выверенной цене коммерческие сырье, особенно размером свыше 0,75 карата.
По данным компании, она провела регистрацию множества новых израильских компаний, желающих участвовать в тендерах TAGS, а также компаний из Индии, ОАЭ, России, Китая и Бельгии. Команда компании в Дубае продолжает тесно сотрудничать со своими клиентами, предоставляя помощь в вопросах получения виз, группового допуска и постоянно обновляя правила и требования к поездкам в Дубай, связанные с COVID-19.
Для аукциона TAGS использовала всю инфраструктуру Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) - 41 смотровую площадку, - чтобы соблюсти строгие правила техники безопасности и социальное дистанцирование, требуемое в здании. TAGS показала исключительно хороший результат, реализовав почти 100% предлагаемых товаров 42 компаниям.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished