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Human Rights Watch: Кимберлийский процесс теперь «недееспособен и не заслуживает доверия»
В отчете говорится, что определение «конфликтных алмазов» Кимберлийского процесса (КП) слишком узкое.
«[Используемое определение] касается только необработанных алмазов, продаваемых повстанческими группировками, стремящимися свергнуть законное правительство», - говорится в сообщении Human Rights Watch.
«[Оно игнорирует] широкий круг вопросов прав человека, касающихся деятельности государственных субъектов или частных охранных фирм, - отмечается в нем далее. - Из-за этой явной лазейки алмаз, сертифицированный в соответствии с правилами Кимберлийского процесса, тем не менее может быть запятнан злоупотреблениями. Это произошло в случае с алмазами из Зимбабве и Анголы. Эти алмазы по-прежнему проходят сертификацию КП и достигают мирового алмазного рынка».
Human Rights Watch также заявила, что правила КП применяются только к необработанным алмазам, что позволяет полностью или частично ограненным камням выходить за рамки данной инициативы.
В сообщении организации говорится, что усилиям по расширению определения конфликтных алмазов сопротивляются такие страны, как Ангола и Индия.
«Несмотря на многочисленные дискуссии о необходимости реформирования Кимберлийского процесса и несмотря на третий периодический процесс реформирования КП, начавшийся в 2017 году, почти не было достигнуто никакого прогресса в изменении определения, чтобы гарантировать, что алмазы не связаны с злоупотреблениями, - отмечает Human Rights Watch. … В результате этого и по причине серьезных опасений по поводу реализации и обеспечения соблюдения Сертификационной схемы Кимберлийского процесса она становится все более нефункциональной и теряет доверие как средство защиты от незаконной добычи алмазов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished