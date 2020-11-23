Human Rights Watch: Кимберлийский процесс теперь «недееспособен и не заслуживает доверия»

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Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Сертификационная схема Кимберлийского процесса (ССКП), направленная на предотвращение продажи алмазов из зон конфликтов, становится все более «нефункциональной» и не заслуживающей доверия.

В отчете говорится, что определение «конфликтных алмазов» Кимберлийского процесса (КП) слишком узкое.

«[Используемое определение] касается только необработанных алмазов, продаваемых повстанческими группировками, стремящимися свергнуть законное правительство», - говорится в сообщении Human Rights Watch.

«[Оно игнорирует] широкий круг вопросов прав человека, касающихся деятельности государственных субъектов или частных охранных фирм, - отмечается в нем далее. - Из-за этой явной лазейки алмаз, сертифицированный в соответствии с правилами Кимберлийского процесса, тем не менее может быть запятнан злоупотреблениями. Это произошло в случае с алмазами из Зимбабве и Анголы. Эти алмазы по-прежнему проходят сертификацию КП и достигают мирового алмазного рынка».

Human Rights Watch также заявила, что правила КП применяются только к необработанным алмазам, что позволяет полностью или частично ограненным камням выходить за рамки данной инициативы.

В сообщении организации говорится, что усилиям по расширению определения конфликтных алмазов сопротивляются такие страны, как Ангола и Индия.

«Несмотря на многочисленные дискуссии о необходимости реформирования Кимберлийского процесса и несмотря на третий периодический процесс реформирования КП, начавшийся в 2017 году, почти не было достигнуто никакого прогресса в изменении определения, чтобы гарантировать, что алмазы не связаны с злоупотреблениями, - отмечает Human Rights Watch. … В результате этого и по причине серьезных опасений по поводу реализации и обеспечения соблюдения Сертификационной схемы Кимберлийского процесса она становится все более нефункциональной и теряет доверие как средство защиты от незаконной добычи алмазов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



