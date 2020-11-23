Ангола продвигает планы по продаже доли в Endiama

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Правительство Анголы продвигает свои планы по частичной продаже акций государственной алмазодобывающей компании Endiama и национальной нефтяной компании Sonangol к концу 2021 или началу 2022 года.

Агентство Bloomberg процитировало министра финансов Давес де Соуза (Daves de Sousa), которая заявила, что страна, скорее всего, проведет первичное публичное размещение акций, чтобы собрать денежные средства для поддержки находящейся в затруднительном положении экономики.

Эта южноафриканская страна уже продала 30 компаний из 195 намеченных к приватизации.

«Мы нацелены на конец 2021 - начало 2022 года, чтобы начать процесс приватизации крупных компаний, таких как Sonangol и Endiama», - сказала де Соуза на проведенной агентством Bloomberg виртуальной конференции “Invest Africa” («Инвестиции в Африку»).

По ее словам, частичная продажа зависит от того, насколько быстро они смогут реорганизовать компании и привлечь хороших инвесторов.

Председатель совета директоров Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Junior) заявил в феврале прошлого года, что компания рассматривает возможность продажи 30% своих акций в ходе первичного публичного размещения.

В то время он пояснил, что такая продажа – это один из шагов Луанды по повышению прозрачности в алмазном секторе и увеличению производства.

«Мы готовим Endiama к листингу на бирже и в настоящее время оцениваем стоимость компании, - сказал он тогда. – Но государство продолжит контролировать компанию и после листинга».

Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и разместить часть ее акций на фондовой бирже в июле 2019 года.

Endiama владеет 41% акций Catoca и участвует в девяти вторичных аллювиальных проектах, включая Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанж (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).

Endiama вместе с российской АЛРОСА ведет разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше.

Месторождение было открыто в 2013 году, его запасы составляют около 350 млн каратов алмазов со сроком эксплуатации 30 лет.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



