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19 октября 2020
Ангола продвигает планы по продаже доли в Endiama
Агентство Bloomberg процитировало министра финансов Давес де Соуза (Daves de Sousa), которая заявила, что страна, скорее всего, проведет первичное публичное размещение акций, чтобы собрать денежные средства для поддержки находящейся в затруднительном положении экономики.
Эта южноафриканская страна уже продала 30 компаний из 195 намеченных к приватизации.
«Мы нацелены на конец 2021 - начало 2022 года, чтобы начать процесс приватизации крупных компаний, таких как Sonangol и Endiama», - сказала де Соуза на проведенной агентством Bloomberg виртуальной конференции “Invest Africa” («Инвестиции в Африку»).
По ее словам, частичная продажа зависит от того, насколько быстро они смогут реорганизовать компании и привлечь хороших инвесторов.
Председатель совета директоров Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Junior) заявил в феврале прошлого года, что компания рассматривает возможность продажи 30% своих акций в ходе первичного публичного размещения.
В то время он пояснил, что такая продажа – это один из шагов Луанды по повышению прозрачности в алмазном секторе и увеличению производства.
«Мы готовим Endiama к листингу на бирже и в настоящее время оцениваем стоимость компании, - сказал он тогда. – Но государство продолжит контролировать компанию и после листинга».
Ангола впервые объявила о своих планах приватизировать Endiama и разместить часть ее акций на фондовой бирже в июле 2019 года.
Endiama владеет 41% акций Catoca и участвует в девяти вторичных аллювиальных проектах, включая Читолотоло (Chitolotolo), Чимбонго (Chimbongo), Камбанж (Cambange), Куанго (Cuango) и Луло (Lulo).
Endiama вместе с российской АЛРОСА ведет разведку алмазов на кимберлитовом проекте Луаше.
Месторождение было открыто в 2013 году, его запасы составляют около 350 млн каратов алмазов со сроком эксплуатации 30 лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished