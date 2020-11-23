Компания Synova разработала систему автоматической огранки алмазов

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Synova, швейцарский поставщик передовых систем лазерной резки, разработала систему автоматической огранки алмазов, которая существенно сокращает время производства бриллиантов за счет объединения нескольких производственных процессов в одной машине. Это также сокращает процессы полировки до единственной финальной стадии.

Д-р Бернольд Ричерцхаген (Bernold Richerzhagen), основатель и генеральный директор Synova рассказывает: «Установка «DaVinci» («ДаВинчи») - это первое на рынке автоматическое лазерное решение для полной огранки круглых бриллиантов. Это произведет революцию в отрасли производства бриллиантов, поскольку система охватывает практически весь процесс производства от сырого алмаза до готового бриллианта. Ряд операций, связанных с себестоимостью, квалификацией и трудоемкостью на этапе огранки, такие как формирование короны и павильона, обдирка рундиста или периодические проверки качества, становятся излишними».

В результате производственные мощности могут быть увеличены или гибко адаптированы в зависимости от сезонного спроса и местоположения. Заказчики получают более высокий и предсказуемый выход бриллиантов за счет большей точности и улучшенной симметрии камня.

Сердцем системы «DaVinci» является «Synova DCS 50», высокоточная и хорошо зарекомендовавшая себя лазерная машина, основанная на передовой технологии Laser MicroJet®. В 5-осевом станке с ЧПУ используется запатентованная компанией Synova инновационная система распознавания, которая регистрирует окончание огранки и автоматически инициирует смену грани.

Laser MicroJet с помощью водяной струи охлаждает поверхность алмаза во время лазерной абляции и значительно снижает риск растрескивания необработанного алмаза, особенно в случае напряженных камней. Струя воды поддерживает фокусировку лазера, создавая цилиндрический лазерный луч, в результате чего получаются идеально параллельные стенки и узкая ширина пропила.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





