Выручка Chow Tai Fook упала на 16,5% в первом полугодии 2021 финансового года

Сегодня

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (CTF) объявила промежуточные результаты работы в первой половине 2021 финансового года, закончившейся 30 сентября 2020 года, заявив, что ее доходы упали на 16,5% из-за продолжающихся проблем, связанных с коронавирусом. Однако отчет компании показал, что прибыль, приходящаяся на ее акционеров, увеличилась на 45,6%. По мнению CTF, это произошло в основном за счет улучшения ее валовой прибыли, государственных субсидий и арендных льгот в дополнение к прибыли от курсовой разницы. По данным CTF, бизнес в Китае стабильно восстанавливался на фоне ослабления ограничений, связанных с COVID-19, во втором квартале года, но Гонконг, Макао и другие рынки оставались на прежнем уровне. Кроме того, продажи в сопоставимых магазинах в Китае в первом полугодии не изменились, чему способствовали восстановление деловой активности и настроение потребителей. В Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах сократились на 65,7% из-за плохой обстановки в рознице. Председатель совета директоров Chow Tai Fook Jewellery Group д-р Генри Чэн (Henry Cheng) отметил: «Несмотря на проблемы, создаваемые развивающейся ситуацией с COVID-19 и неопределенностью в мировой экономике, компания продолжала двигаться вперед в течение первого полугодия 2021 финансового года. Chow Tai Fook Jewellery Group продолжит адаптироваться к постоянно меняющейся деловой среде, снижая риски и преодолевая проблемы с помощью инноваций».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





