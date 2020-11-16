Обручальные кольца увеличивают спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США

Сегодня

Компания De Beers заявила, что в Соединенных Штатах увеличение числа пар, которые вступают в брак во время пандемии COVID-19, способствует росту спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

Компания ссылается на сообщения американских ювелиров о том, что больше пар, чем когда-либо, покупают бриллиантовые обручальные кольца, причем в последние месяцы свадебные покупки являются их основным источником спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Часто покупают изделия с камнями лучшего цвета, огранки и чистоты, но не большего размера.

«В пандемию многие пары сблизились еще больше, в некоторых случаях ускоряя помолвку после формирования более глубокой связи, переживая изоляцию и сопутствующие ей взлеты и падения в отношениях», - отмечает генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

«Обручальные кольца приобретают еще большую символичность в этой среде, и розничные торговцы сообщают, что пары готовы инвестировать больше, чем обычно, особенно из-за сокращения бюджета в других областях», - продолжает он.

Терри Риал (Terry Real), психотерапевт и автор будущей книги «Мы: способность выхода за пределы меня и тебя», также указал на то, что отчасти во время пандемии люди обручаются из-за того, что оказываются настолько разделенными между собой и друзьями.

«Иногда пара находится в близких отношениях, но жаждет внешней стимуляции, среды, которая поддерживала бы их вместе, помимо них самих, - говорит он. - Для молодого человека проявление любви, которая засвидетельствована, в этой культуре как вода в пустыне. А кольцо - это и есть ее проявление. Особенно сейчас».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





