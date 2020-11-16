Управляющий директор компании Lucara Botswana получает высшую награду

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Управляющий директор компании Lucara Botswana Насим Лахри (Naseem Lahri) была названа одной из 100 женщин в мире, наилучшим образом проявивших себя в горнодобывающей промышленности.

Организация «Женщины в горнодобывающей промышленности Великобритании» дважды в год публикует список «100 воодушевляющих женщин в горнодобывающей промышленности мира», чтобы отметить вклад женщин в эту отрасль.

Лахри считается самой молодой женщиной, которая успешно управляет рудником.

Как сообщает издание BusinessWeek Mmegi, управляющий директор компании Lucara Botswana сказала, что она решила пойти работать в горнодобывающую отрасль после того, как осознала влияние, которое эта промышленность оказывает на жизнь Ботсваны и ее экономику.

«Видя, как горнодобывающая промышленность приносит пользу каждому человеку, народу и стране в целом, я приняла решение присоединиться к этому сектору. Горная промышленность приносит стране значительную и устойчивую отдачу», - говорит Лахри.

В 2018 году Лахри была назначена управляющим директором дочерней компании Lucara Diamond в Ботсване - Boteti Mining, которой принадлежит алмазный рудник Карове (Karowe).

Ранее она занимала должности финансового директора, а потом директора Boteti Mining с марта 2013 года, отвечая за финансы, администрирование и безопасность.

Исполнительным директором Lucara Diamond также является женщина – это Эйра Томас (Eira Thomas).

Lucara Diamond недавно сообщила, что за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка составила 82,9 млн долларов США от продажи 268 101 карата алмазов (по средней цене 309 долларов США за карат).

Ее выручка в этом году уменьшилась по сравнению с прошлым годом, когда компания заработала 136,5 млн долларов, продав 313 189 каратов алмазов по средней цене 436 долларов за карат.

Снижение выручки является результатом сочетания 15-процентного уменьшения количества проданных алмазов и сознательного решения не продавать какие-либо алмазы весом свыше 10,8 карата в пользу заключения соглашения о поставках этих алмазов в оставшуюся часть года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





