Murowa Diamonds в противостоянии с местным населением из-за ведущихся геологоразведочных работ по поиску алмазов в Зимбабве

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Компания Murowa Diamonds, принадлежащая RioZim, находится в противостоянии с населением в районе кимберлита Сесе (Sese) в округе Чиви (Chivi) в Зимбабве, где она в настоящее время ведет геологоразведочные работы по поиску алмазов.

Murowa Diamonds занимается разведкой на концессионных территориях в районе кимберлита Сесе с прошлого года, чтобы установить, пригодны ли выходы кимберлитовых пород в этом районе для коммерческой эксплуатации, прежде чем принять решение об открытии своего второго рудника.

Однако местные жители утверждают, что Murowa Diamonds вторглась в их поля и земельные участки.

Они также заявили, что ведущиеся компанией работы мешают обучению учащихся в местных начальной и средней школах.

Община Сесе также хочет ясности по вопросу о компенсации, если жители будут перемещены из-за запланированной добычи полезных ископаемых, а также по вопросу о том, какую выгоду они получат от добычи алмазов, если они будут найдены на земле их предков.

Murowa Diamonds опровергла утверждения, выдвинутые против компании, заявив, что ее деятельность осуществляется честно и в соответствии с национальным законодательством.

Правительство Зимбабве теперь призывает конфликтующие стороны урегулировать свои разногласия.

«Ранее предпринимались попытки сломать лед в отношениях между Murowa Diamonds и общиной Сесе по поводу геологоразведочных работ, и сближение произошло», - говорит, согласно газете Herald, Инносент Матингвина (Innocent Matingwina), координатор развития округа Чиви.

«Мы продолжаем эти усилия, и я рад, что обе стороны готовы найти выход из тупика. Murowa Diamonds уже намекнула, что она не хочет портить отношения с местным населением, поэтому открыта для переговоров с тем, чтобы добиться окончательного решения, удовлетворяющего обе стороны. Если между сторонами будут продолжаться трения, как они смогут сотрудничать в будущем?» - говорит он.

Хотя эта тупиковая ситуация переросла в судебные тяжбы, Матингвина утверждает, что с тех пор большинство проблем, поднятых общиной, были устранены, и лишь несколько человек все еще не в ладах с алмазодобывающей компанией, ведущей работы в Сесе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





