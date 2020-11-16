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Murowa Diamonds в противостоянии с местным населением из-за ведущихся геологоразведочных работ по поиску алмазов в Зимбабве
Murowa Diamonds занимается разведкой на концессионных территориях в районе кимберлита Сесе с прошлого года, чтобы установить, пригодны ли выходы кимберлитовых пород в этом районе для коммерческой эксплуатации, прежде чем принять решение об открытии своего второго рудника.
Однако местные жители утверждают, что Murowa Diamonds вторглась в их поля и земельные участки.
Они также заявили, что ведущиеся компанией работы мешают обучению учащихся в местных начальной и средней школах.
Община Сесе также хочет ясности по вопросу о компенсации, если жители будут перемещены из-за запланированной добычи полезных ископаемых, а также по вопросу о том, какую выгоду они получат от добычи алмазов, если они будут найдены на земле их предков.
Murowa Diamonds опровергла утверждения, выдвинутые против компании, заявив, что ее деятельность осуществляется честно и в соответствии с национальным законодательством.
Правительство Зимбабве теперь призывает конфликтующие стороны урегулировать свои разногласия.
«Ранее предпринимались попытки сломать лед в отношениях между Murowa Diamonds и общиной Сесе по поводу геологоразведочных работ, и сближение произошло», - говорит, согласно газете Herald, Инносент Матингвина (Innocent Matingwina), координатор развития округа Чиви.
«Мы продолжаем эти усилия, и я рад, что обе стороны готовы найти выход из тупика. Murowa Diamonds уже намекнула, что она не хочет портить отношения с местным населением, поэтому открыта для переговоров с тем, чтобы добиться окончательного решения, удовлетворяющего обе стороны. Если между сторонами будут продолжаться трения, как они смогут сотрудничать в будущем?» - говорит он.
Хотя эта тупиковая ситуация переросла в судебные тяжбы, Матингвина утверждает, что с тех пор большинство проблем, поднятых общиной, были устранены, и лишь несколько человек все еще не в ладах с алмазодобывающей компанией, ведущей работы в Сесе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished