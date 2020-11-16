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19 октября 2020

В октябре продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 16,7%

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Согласно Национальному статистическому бюро Китая, в октябре продажи золота, серебра и ювелирных изделий в стране выросли на 16,7% (в сентябре рост составил 13,1%).
В заявлении правительственного учреждения отмечается, что спрос со стороны потребителей неуклонно улучшается, чему способствовали Национальный день страны и Праздник середины осени, который прошел с 1 по 8 октября.
С января до октября продажи снизились на 9,8% в годовом исчислении, поскольку розница серьезно пострадала в связи с локдаунами и ограничениями для бизнеса, вызванными пандемией коронавируса. Тем не менее Китай был одной из первых стран, продемонстрировавших признаки экономического восстановления.
В октябре взятые в целом розничные продажи увеличились на 4,3%, согласно правительственным данным. Национальное статистическое бюро Китая связывает уверенный рост продаж ювелирных изделий в стране в октябре этого года с повышением потребительского спроса во время долго ожидавшихся праздников.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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