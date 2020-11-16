Petra Diamonds увеличивает выплаты правительствам ЮАР и Танзании

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Petra Diamonds, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и ведущая добычу алмазов в Южной Африке и Танзании, выплатила правительствам этих стран 24,5 млн долларов в течение финансового года, закончившегося 30 июня 2020 года (годом ранее эта сумма составила 23,1 млн долларов).

Выплаты включают в себя корпоративные налоги, роялти, сборы за добычу полезных ископаемых и другие лицензионные платежи, выплаты на улучшение инфраструктуры, а также таможенные и акцизные сборы и налоги на недвижимость.

Южная Африка получила около 17,8 млн долларов, а Танзания - около 7 млн долларов.

Из общей суммы, полученной двумя африканскими странами, вычитаются 234 000 долларов США в виде корпоративных налогов и других платежей, произведенных в Соединенном Королевстве.

Petra Diamonds имеет диверсифицированный портфель активов, включающий доли в трех подземных рудниках в Южной Африке – Финш (Finsch), Куллинан (Cullinan) и Кофиефонтейн (Koffiefontein) - и в одном руднике карьерного типа в Танзании – Вильямсон (Williamson).

Petra Diamonds обладает значительной ресурсной базой, составляющей около 243 млн каратов алмазов, что обеспечивает потенциал для долгосрочного производства.

Облигации Petra Diamonds на сумму 650 млн долларов со сроком погашения в 2022 году, которые в настоящее время подлежат реструктуризации, котируются на мировом валютном рынке Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





