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19 октября 2020
Star Diamond намерена добавить новые иски в продолжающийся судебный процесс против Rio Tinto Canada
«Исследование укрепляет уверенность Star Diamond в том, что методики добычи и извлечения алмазов Rio Tinto Canada, включая беспрецедентное использование применяемых в гражданском строительстве непроверенных технологий рытья канав для проведения отбора крупнообъемных проб кимберлита, вызывают чрезмерное разрушение алмазов, что приводит к значительному неоправданному перерасходу средств и материальному ущербу для компании Star Diamond в проекте Стар-Орион Саут», - говорится в заявлении Star Diamond для прессы.
«Требуются всесторонние исследования по разрушению алмазов для оценки всей природы, степени и потенциальных причин этого явления, которое, как представляется, происходит в рамках производственных процессов Rio Tinto Canada, а также для оценки того, были ли бы извлечены более крупные алмазы в отсутствие такого разрушения», - указывается в заявлении.
Star Diamond уведомила Rio Tinto Canada о том, что она внесет поправки в свое исковое заявление в рамках судебного разбирательства, которое она ранее возбудила против Rio Tinto Canada в провинции Саскачеван, с тем, чтобы включить дополнительные претензии, связанные с разрушением алмазов и использованием непроверенных методологий Rio Tinto Canada без адекватного предварительного тестирования, сообщила компания, отметив, что она продолжает активно вести этот судебный процесс и обязуется принимать все меры, необходимые для своей защиты и защиты своих акционеров от действий и поведения Rio Tinto Canada, указанных в иске, в том числе, если это будет необходимо, путем удаления Rio Tinto Canada из проекта.