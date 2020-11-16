Эксклюзив
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в рамках серии вебинаров, посвященных влиянию пандемии COVID-19 на отрасль. На вебинаре были рассмотрены способы повышения...
Сегодня
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Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
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Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
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19 октября 2020
Зимбабве повторно вводит налог на бенефикацию
Этот шаг призван воспрепятствовать экспорту концентратов и штейна и обеспечить соблюдение установленных сроков для создания заводов по переработке недрагоценных металлов.
Раньше горнодобывающие компании сопротивлялись этому налогу, и, скорее всего, он замедлит рост отрасли.
Правительство Зимбабве заявило, что, хотя минеральное сырье на протяжении многих лет составляло более 60% от общего экспорта страны, значительная часть вклада сектора в социально-экономическое развитие может быть увеличена за счет бенефикации полезных ископаемых и увеличения их стоимости.
Согласно правительству, местный горнодобывающий сектор усилит свою работу в рамках стратегии бенефикации по пяти ключевым видам полезных ископаемых - золоту, металлам платиновой группы, алмазам, углю и хрому.
В Зимбабве расположено большое количество алмазных месторождений, и 20 местных компаний в настоящее время имеют лицензии на огранку алмазов.
«В то время как 10% всех алмазов местного производства предназначены для местной бенефикации, только около 0,5% подвергаются огранке внутри страны», - говорится в «Национальной стратегии развития 1».
«По оценкам, огранка алмазов в бриллианты приведет к увеличению стоимости камней примерно на 8% по сравнению с экспортом необработанных алмазов; следовательно, страна в рамках национальной стратегии развития будет стремиться повысить объем местного производства бриллиантов с 0,5% до 5% к 2025 году», - говорится далее в документе.
Зимбабве заявила, что пересмотрит и улучшит процесс лицензирования огранки алмазов, а также пересмотрит сборы за заявку на лицензию и за продление срока действия лицензии с тем, чтобы они были конкурентоспособными на региональном и международном уровнях.
Государство также будет продвигать ограненные в стране бриллианты через Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (Корпорацию по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве) на региональные и международные рынки, чтобы расширить их проникновение.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished