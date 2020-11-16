Зимбабве повторно вводит налог на бенефикацию

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В рамках новой экономической программы правительства Зимбабве, «Национальной стратегии развития 1» (National Development Strategy 1, NDS1), которая направлена на достижение роста экономики в среднем на 5% в течение следующих пяти лет, будет повторно введен «налог на бенефикацию» (повышение стоимости сырья путем его более глубокой переработки – прим. ред.) при работе с недрагоценными металлами, чтобы подтолкнуть горняков к созданию перерабатывающих предприятий.

Этот шаг призван воспрепятствовать экспорту концентратов и штейна и обеспечить соблюдение установленных сроков для создания заводов по переработке недрагоценных металлов.

Раньше горнодобывающие компании сопротивлялись этому налогу, и, скорее всего, он замедлит рост отрасли.

Правительство Зимбабве заявило, что, хотя минеральное сырье на протяжении многих лет составляло более 60% от общего экспорта страны, значительная часть вклада сектора в социально-экономическое развитие может быть увеличена за счет бенефикации полезных ископаемых и увеличения их стоимости.

Согласно правительству, местный горнодобывающий сектор усилит свою работу в рамках стратегии бенефикации по пяти ключевым видам полезных ископаемых - золоту, металлам платиновой группы, алмазам, углю и хрому.

В Зимбабве расположено большое количество алмазных месторождений, и 20 местных компаний в настоящее время имеют лицензии на огранку алмазов.

«В то время как 10% всех алмазов местного производства предназначены для местной бенефикации, только около 0,5% подвергаются огранке внутри страны», - говорится в «Национальной стратегии развития 1».

«По оценкам, огранка алмазов в бриллианты приведет к увеличению стоимости камней примерно на 8% по сравнению с экспортом необработанных алмазов; следовательно, страна в рамках национальной стратегии развития будет стремиться повысить объем местного производства бриллиантов с 0,5% до 5% к 2025 году», - говорится далее в документе.

Зимбабве заявила, что пересмотрит и улучшит процесс лицензирования огранки алмазов, а также пересмотрит сборы за заявку на лицензию и за продление срока действия лицензии с тем, чтобы они были конкурентоспособными на региональном и международном уровнях.

Государство также будет продвигать ограненные в стране бриллианты через Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (Корпорацию по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве) на региональные и международные рынки, чтобы расширить их проникновение.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





