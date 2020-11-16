Namdeb получила льготы по роялти для продолжения работы после 2023 года

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Компания Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, получила льготы по выплате роялти, что поможет ей продлить работы по добыче алмазов на суше после 2023 года.

Местные СМИ цитируют министра горнорудной промышленности и энергетики Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), который заявил, что Виндхук удовлетворил просьбу Namdeb об отмене роялти на неопределенный срок.

Однако он сказал, что Namdeb не освобождается от уплаты роялти, но ей будет разрешено отложить выплату на более поздний срок, когда алмазная компания сможет погасить задолженность казначейству.

«Операции Namdeb на суше по существу завершены, и компания хочет получить освобождение от уплаты роялти с тем, чтобы накопить средства на запланированные работы в море и продлить свою жизнь как минимум еще на восемь лет», - сказал Алвиндо.

Наземные работы по добыче алмазов в Намибии, которые начались в 1908 году, могут закончиться в 2023 году, поскольку Namdeb заявила, что их продолжение при нынешнем налоговом режиме более неэкономично.

Namdeb платит 10% роялти с продаж и 55% корпоративного налога с прибыли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





