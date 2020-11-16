Эксклюзив
Повышение спроса на природные бриллианты
CIBJO, международная ювелирная конфедерация, провела в прошлом месяце веб-семинар, посвященный развитию спроса на природные бриллианты, в рамках серии вебинаров, посвященных влиянию пандемии COVID-19 на отрасль. На вебинаре были рассмотрены способы повышения...
Сегодня
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Namdeb получила льготы по роялти для продолжения работы после 2023 года
Местные СМИ цитируют министра горнорудной промышленности и энергетики Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), который заявил, что Виндхук удовлетворил просьбу Namdeb об отмене роялти на неопределенный срок.
Однако он сказал, что Namdeb не освобождается от уплаты роялти, но ей будет разрешено отложить выплату на более поздний срок, когда алмазная компания сможет погасить задолженность казначейству.
«Операции Namdeb на суше по существу завершены, и компания хочет получить освобождение от уплаты роялти с тем, чтобы накопить средства на запланированные работы в море и продлить свою жизнь как минимум еще на восемь лет», - сказал Алвиндо.
Наземные работы по добыче алмазов в Намибии, которые начались в 1908 году, могут закончиться в 2023 году, поскольку Namdeb заявила, что их продолжение при нынешнем налоговом режиме более неэкономично.
Namdeb платит 10% роялти с продаж и 55% корпоративного налога с прибыли.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished