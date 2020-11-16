Доклад Bain: индустрия роскоши, сильно пострадавшая от COVID-19, сохраняет способность к восстановлению

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В 19-м выпуске исследования «Bain & Company Luxury Study», опубликованном в среду в Милане в сотрудничестве с итальянским фондом производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma, эта глобальная консалтинговая компания заявила, что вспышка COVID-19 вызвала беспрецедентное падение объема рынка предметов роскоши - до 217 млрд евро, что на 23 процента меньше, чем в 2019 году (это возврат к уровню 2014 года), однако в то же время она ускорила рост возможностей для изменений и преобразований в этой отрасли.

«Беспорядок, вызванный коронавирусом, стал катализатором изменений в индустрии роскоши, которая находится на пути восстановления к 2022-2023 году. Потребительский спрос на целевые инициативы с социальным воздействием растет, и ожидается, что люксовые бренды продемонстрируют реальную и устойчивую приверженность разнообразию, инклюзивности и устойчивости», - говорится в исследовании.

Согласно Bain, в ближайшие несколько месяцев в отрасли будет царить неопределенность. После второго квартала, который был худшим в истории отрасли, в третьем квартале появились признаки восстановления. Наиболее вероятный результат - снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале, что в значительной степени зависит от будущего развития пандемии COVID-19 и дополнительных ограничений, которые могут ввести национальные правительства.

Сценарии на 2021 год разнообразны, и Bain прогнозирует рост от +10/12 процентов до +17/19 процентов в зависимости от макроэкономических условий, развития пандемии коронавируса и сроков возврата к путешествиям по всему миру, а также от устойчивости и уверенности местных клиентов.

Bain ожидает, что восстановление будет набирать силу в течение следующих трех лет, и рынок вернется к уровням 2019 года к концу 2022 - началу 2023 года.

К 2025 году Интернет станет ведущим каналом для покупок предметов роскоши, что будет способствовать отраслевой трансформации по всем направлениям.





