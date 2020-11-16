Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Доклад Bain: индустрия роскоши, сильно пострадавшая от COVID-19, сохраняет способность к восстановлению
«Беспорядок, вызванный коронавирусом, стал катализатором изменений в индустрии роскоши, которая находится на пути восстановления к 2022-2023 году. Потребительский спрос на целевые инициативы с социальным воздействием растет, и ожидается, что люксовые бренды продемонстрируют реальную и устойчивую приверженность разнообразию, инклюзивности и устойчивости», - говорится в исследовании.
Согласно Bain, в ближайшие несколько месяцев в отрасли будет царить неопределенность. После второго квартала, который был худшим в истории отрасли, в третьем квартале появились признаки восстановления. Наиболее вероятный результат - снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале, что в значительной степени зависит от будущего развития пандемии COVID-19 и дополнительных ограничений, которые могут ввести национальные правительства.
Сценарии на 2021 год разнообразны, и Bain прогнозирует рост от +10/12 процентов до +17/19 процентов в зависимости от макроэкономических условий, развития пандемии коронавируса и сроков возврата к путешествиям по всему миру, а также от устойчивости и уверенности местных клиентов.
Bain ожидает, что восстановление будет набирать силу в течение следующих трех лет, и рынок вернется к уровням 2019 года к концу 2022 - началу 2023 года.
К 2025 году Интернет станет ведущим каналом для покупок предметов роскоши, что будет способствовать отраслевой трансформации по всем направлениям.