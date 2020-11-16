АЛРОСА подвела итоги продаж алмазного сырья в Бельгии, Израиле и Дубае

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АЛРОСА в ноябре успешно провела конкурентные продажи алмазного сырья в своих зарубежных представительствах. Помимо двух аукционов по продаже алмазов спецразмеров (свыше 10,8 карата), компания провела зарубежные показы и тендер алмазов редких цветовых оттенков, говорится в пресс-релизе АЛРОСА, распространенном в четверг.АЛРОСА продает крупные и цветные алмазы в рамках конкурентных процедур – аукционов и тендеров. В ноябре компания провела аукционы по продаже алмазов крупнее 10,8 карата в своих представительствах в Израиле и Дубае. Кроме того, в Израиле и Бельгии прошел тендер по продаже сырья редких цветовых оттенков. Компания выставила 8,2 тыс. карат в 130 лотах, из которых успешно реализовала 64%.На аукционе алмазов спецразмеров в Израиле АЛРОСА продала 112 лотов общей массой 1850 карат на сумму $9,8 млн. На аукционе в Дубае было реализовано 135 лотов массой 2088 карат общей стоимостью $14,5 млн.«Результаты конкурентных продаж штучного ассортимента в ноябре свидетельствуют о сохранении спроса на высококачественный товар, оживление которого наметилось летом и продолжилось в первые осенние месяцы. Кроме того, мы выставили на тендер крупную партию сырья редких цветовых оттенков, проведя ее показы в двух странах. И цветные камни, и алмазы спецразмеров вызвали большой интерес у покупателей, мы заключили свыше 90 контрактов с клиентами из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ и России. Мы рады видеть, что торговая активность возвращается в Дубай, где аукционы совсем недавно возобновились после многомесячного перерыва», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.