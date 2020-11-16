Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
АЛРОСА подвела итоги продаж алмазного сырья в Бельгии, Израиле и Дубае
АЛРОСА продает крупные и цветные алмазы в рамках конкурентных процедур – аукционов и тендеров. В ноябре компания провела аукционы по продаже алмазов крупнее 10,8 карата в своих представительствах в Израиле и Дубае. Кроме того, в Израиле и Бельгии прошел тендер по продаже сырья редких цветовых оттенков. Компания выставила 8,2 тыс. карат в 130 лотах, из которых успешно реализовала 64%.
На аукционе алмазов спецразмеров в Израиле АЛРОСА продала 112 лотов общей массой 1850 карат на сумму $9,8 млн. На аукционе в Дубае было реализовано 135 лотов массой 2088 карат общей стоимостью $14,5 млн.
«Результаты конкурентных продаж штучного ассортимента в ноябре свидетельствуют о сохранении спроса на высококачественный товар, оживление которого наметилось летом и продолжилось в первые осенние месяцы. Кроме того, мы выставили на тендер крупную партию сырья редких цветовых оттенков, проведя ее показы в двух странах. И цветные камни, и алмазы спецразмеров вызвали большой интерес у покупателей, мы заключили свыше 90 контрактов с клиентами из Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ и России. Мы рады видеть, что торговая активность возвращается в Дубай, где аукционы совсем недавно возобновились после многомесячного перерыва», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.