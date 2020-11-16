Эксклюзив
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Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
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02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
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В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
JNA присуждает компании Emerald награду «Производитель года 2020»
К. Сринивасан, директор Emerald Jewel Industry India, благодарит за награду Фото: JNA Awards
Компания Emerald Jewel Industry India Ltd, базирующаяся в индийском Коимбаторе, получила титул «Производитель года 2020», присвоенный журналом Jewellery News Asia (JNA). Программа JNA Awards («Награды JNA») - одна из самых престижных программ награждения в сфере производства ювелирных украшений и драгоценных камней, которая присуждается компаниям, поддерживающим инновации и высокое качество изделий в ювелирной промышленности.
JNA Awards огласила свой долгожданный список лауреатов в ходе первой гибридной церемонии – мероприятия, сочетавшего в себе реальные и виртуальные элементы и завершившего первый день программы под названием «Цифровой мир ювелирных изделий и драгоценных камней» (Jewellery & Gem Digital World).
На грандиозной виртуальной церемонии награда была вручена Дэвидом Бонди (David Bondi), старшим вице-президентом по азиатским рынкам компании Informa Markets, К. Сринивасану (K Srinivasan), управляющему директору компании Emerald Jewel Industry India Ltd.
Комментируя это событие, К. Сринивасан сказал: «Я благодарю JNA Awards за признание компании Emerald Jewel Industry India. Мы не смогли бы добиться этого без постоянной поддержки преданных делу сотрудников и наших клиентов. С вашей поддержкой мы надеемся и дальше добиваться успехов и обещаем установить мировой стандарт в производстве ювелирных изделий».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished