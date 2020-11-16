JNA присуждает компании Emerald награду «Производитель года 2020»

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К. Сринивасан, директор Emerald Jewel Industry India, благодарит за награду Фото: JNA Awards

Компания Emerald Jewel Industry India Ltd, базирующаяся в индийском Коимбаторе, получила титул «Производитель года 2020», присвоенный журналом Jewellery News Asia (JNA). Программа JNA Awards («Награды JNA») - одна из самых престижных программ награждения в сфере производства ювелирных украшений и драгоценных камней, которая присуждается компаниям, поддерживающим инновации и высокое качество изделий в ювелирной промышленности.JNA Awards огласила свой долгожданный список лауреатов в ходе первой гибридной церемонии – мероприятия, сочетавшего в себе реальные и виртуальные элементы и завершившего первый день программы под названием «Цифровой мир ювелирных изделий и драгоценных камней» (Jewellery & Gem Digital World).На грандиозной виртуальной церемонии награда была вручена Дэвидом Бонди (David Bondi), старшим вице-президентом по азиатским рынкам компании Informa Markets, К. Сринивасану (K Srinivasan), управляющему директору компании Emerald Jewel Industry India Ltd.Комментируя это событие, К. Сринивасан сказал: «Я благодарю JNA Awards за признание компании Emerald Jewel Industry India. Мы не смогли бы добиться этого без постоянной поддержки преданных делу сотрудников и наших клиентов. С вашей поддержкой мы надеемся и дальше добиваться успехов и обещаем установить мировой стандарт в производстве ювелирных изделий».