Botswana Diamonds начинает бурение на проектах Торни Ривер и Марсфонтейн

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Проект Торни Ривер Фото: Botswana Diamonds

Botswana Diamonds начала программу бурения нескольких скважин на участках в рамках своих проектов Торни Ривер (Thorny River) и Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.Компания по разведке алмазов, котирующаяся на двух биржах, заявила, что бурение началось на четырех целевых участках, которые в ходе недавнего подробного изучения наземных геофизических данных были определены как представляющие большой интерес.Программы наземных геофизических исследований и бурения сосредоточены на выявлении новых объемов кимберлита для дальнейшего развития месторождения.«Эти целевые области включают в себя возможное вздутие кимберлита площадью до 0,25 га и утолщения в системе кимберлитовых даек до 10 м (в отличие от средних величиной в 1 м), - говорится в сообщении компании на эту тему. – Самое известное вздутие в районе проекта – это участок Марсфонтейн площадью 0,4 га».Рудник Марсфонтейн разрабатывался компаниями De Beers и SouthernEra, обеспечив возврат расходов на обустройство и добычу менее чем за четыре дня.Система даек, которая простирается на 18 км на участке Торни Ривер от рудника Клипспрингер (Klipspringer) на западе через Марсфонтейн до перевала Дорнривье (Doornrivier) на востоке, продемонстрировала согласованность геологических и экономических показателей.