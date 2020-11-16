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12 октября 2020
В сентябре Намибия зафиксировала самый низкий месячный объем добычи алмазов
Фото: Debmarine
По сообщениям местных СМИ, в сентябре в Намибии был зафиксирован самый низкий ежемесячный объем добычи алмазов.
Издание New Era со ссылкой на статистическое агентство Намибии сообщило, что в сентябре эта южноафриканская страна произвела 36 601 карат алмазного сырья.
Согласно сообщению, это самый низкий месячный объем производства с января 2015 года по сентябрь 2020 года.
Снижение производства было вызвано тем, что морские суда, ведущие добычу алмазов на шельфе Намибии, были поставлены на техническое обслуживание.
В августе 2020 года добыча алмазов составила 88 847 каратов, а в сентябре 2019 года - 142 207 каратов.
Индекс добычи алмазов в сентябре снизился до 24,8 базисных пункта, что на 58,8% и 74,3% ниже по сравнению с августом 2020 года и сентябрем 2019 года соответственно.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished