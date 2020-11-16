В сентябре Намибия зафиксировала самый низкий месячный объем добычи алмазов

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Фото: Debmarine

По сообщениям местных СМИ, в сентябре в Намибии был зафиксирован самый низкий ежемесячный объем добычи алмазов.Издание New Era со ссылкой на статистическое агентство Намибии сообщило, что в сентябре эта южноафриканская страна произвела 36 601 карат алмазного сырья.Согласно сообщению, это самый низкий месячный объем производства с января 2015 года по сентябрь 2020 года.Снижение производства было вызвано тем, что морские суда, ведущие добычу алмазов на шельфе Намибии, были поставлены на техническое обслуживание.В августе 2020 года добыча алмазов составила 88 847 каратов, а в сентябре 2019 года - 142 207 каратов.Индекс добычи алмазов в сентябре снизился до 24,8 базисных пункта, что на 58,8% и 74,3% ниже по сравнению с августом 2020 года и сентябрем 2019 года соответственно.