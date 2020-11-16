Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
В начале следующего года в Москве откроется Международная ювелирная выставка J-1
Фото: «Крокус Экспо»
Организаторы выставки сообщили, что с 29 января по 1 февраля 2021 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет очередная Международная ювелирная выставка J-1, которая соберет под своим крылом всех участников отрасли – ювелиров, дизайнеров, геммологов, предоставив им возможность поделиться своим опытом, приобрести новые контакты и укрепить наработанные связи.
Оргкомитет ставит своей целью создать комфортные условия для поддержки и продвижения российского ювелирного мастерства. Выставка будет отличаться насыщенной программой, включающей в себя проведение практических занятий с участием ведущих профессионалов отрасли, которые проведут профильные демо- и мастер-классы. Кроме того, у участников выставки будет возможность вместе отметить Международный день ювелира 31 января, к которому организаторы готовят праздничную программу.
Первая Московская ювелирная выставка-конгресс J-1 прошла с 22 по 26 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» и объединила все форматы ювелирной отрасли России. Участие в выставке приняли ключевые игроки рынка – ювелиры, производители, поставщики драгоценных камней, а также профильные образовательные учреждения и представители сферы услуг.