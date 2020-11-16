В начале следующего года в Москве откроется Международная ювелирная выставка J-1

Вчера

Фото: «Крокус Экспо»

Организаторы выставки сообщили, что с 29 января по 1 февраля 2021 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет очередная Международная ювелирная выставка J-1, которая соберет под своим крылом всех участников отрасли – ювелиров, дизайнеров, геммологов, предоставив им возможность поделиться своим опытом, приобрести новые контакты и укрепить наработанные связи.Оргкомитет ставит своей целью создать комфортные условия для поддержки и продвижения российского ювелирного мастерства. Выставка будет отличаться насыщенной программой, включающей в себя проведение практических занятий с участием ведущих профессионалов отрасли, которые проведут профильные демо- и мастер-классы. Кроме того, у участников выставки будет возможность вместе отметить Международный день ювелира 31 января, к которому организаторы готовят праздничную программу.Первая Московская ювелирная выставка-конгресс J-1 прошла с 22 по 26 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» и объединила все форматы ювелирной отрасли России. Участие в выставке приняли ключевые игроки рынка – ювелиры, производители, поставщики драгоценных камней, а также профильные образовательные учреждения и представители сферы услуг.