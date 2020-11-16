Рейтинг Gübelin обеспечивает ориентацию, прозрачность и возможность сравнения при покупке цветных драгоценных камней

Вчера

Фото: Gübelin Gemstone Rating

До сегодняшнего дня не существовало единого языка для единообразной оценки цветных драгоценных камней. Теперь же компания Gübelin Gemstone Rating при покупке таких драгоценных камней обеспечивает их приобретателям (да и всей отрасли) ориентацию, более прозрачную информацию и возможность сравнения, говорится в выпущенном ею пресс-релизе.Предложенная Gübelin система основана на рейтингах вин, которые часто оценивают качество вина в баллах. Высококачественные цветные камни, набравшие не менее 75 баллов из 100 возможных, попадают в рейтинг драгоценных камней. Этот балл дает представление об оценке драгоценного камня для покупателей ювелирных изделий, коллекционеров, инвесторов, а также дилеров, ювелиров и аукционных домов.Проверяются три фактора: качество, редкость и значимость. Ключевым фактором является качество, в котором оцениваются такие визуальные аспекты, как цвет, чистота/прозрачность и огранка. Редкость включает в себя тип драгоценного камня, его вес, а также любые виды обработки, которым он мог подвергнуться. Значимость описывает уникальность цветного камня, его способность выделяться среди собратьев.Рафаэль Гюбелин (Raphael Gübelin), президент Дома Gübelin, объясняет: «Чем больше вы знаете о цветных камнях, тем больше вы их цените. Благодаря рейтингу драгоценных камней и баллам Gübelin мы предлагаем бо́льшую прозрачность, возможность сравнения и ориентацию покупателей. Это приносит пользу всем, кто покупает или продает цветные драгоценные камни. Рейтинг драгоценных камней Gübelin был разработан для высококачественных природных цветных драгоценных камней, таких как рубины, сапфиры, изумруды, а также сапфиры падпараджа, турмалины параиба, шпинели и многие другие разновидности драгоценных камней».