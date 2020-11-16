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12 октября 2020
Petra Diamonds делает шаги в направлении реструктуризации
Фото: Petra Diamonds
Petra Diamonds подписала соглашение о неотчуждении акций со специальной группой держателей приоритетных обеспеченных вторичных облигаций со ставкой в 7,25% на сумму 650 млн долларов США.
Соглашение формализует достигнутое принципиальное соглашение о долгосрочном решении рекапитализации компании.
«Выполнение соглашения о неотчуждении является положительным шагом вперед в осуществлении реструктуризации, - говорится в сообщении Petra Diamonds. - В соответствии с условиями соглашения о неотчуждении стороны обязались предпринять все разумно необходимые действия, чтобы осуществить реструктуризацию, а также не задерживать реструктуризацию и не препятствовать ей».
Ключевые особенности реструктуризации включают в себя частичное восстановление долга по облигациям и вклад держателей существующих облигаций в размере 30 млн долларов в виде новых денег, причем каждая из облигаций будет выпущена в форме новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди. Ожидается, что объем инвестиций в новые облигации составит около 337 млн долларов.
Реструктуризация также приведет к конвертации оставшейся части долга по облигациям в капитал компании, в результате чего держатели облигаций будут владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.
Осуществление реструктуризации зависит от согласования обычной документации по реструктуризации и от выполнения соответствующих предварительных условий. Такие условия включают в себя одобрение акционеров компании, одобрение схемы реструктуризации держателями облигаций и разрешение на это суда.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished