Petra Diamonds делает шаги в направлении реструктуризации

Вчера

Фото: Petra Diamonds

Petra Diamonds подписала соглашение о неотчуждении акций со специальной группой держателей приоритетных обеспеченных вторичных облигаций со ставкой в 7,25% на сумму 650 млн долларов США.Соглашение формализует достигнутое принципиальное соглашение о долгосрочном решении рекапитализации компании.«Выполнение соглашения о неотчуждении является положительным шагом вперед в осуществлении реструктуризации, - говорится в сообщении Petra Diamonds. - В соответствии с условиями соглашения о неотчуждении стороны обязались предпринять все разумно необходимые действия, чтобы осуществить реструктуризацию, а также не задерживать реструктуризацию и не препятствовать ей».Ключевые особенности реструктуризации включают в себя частичное восстановление долга по облигациям и вклад держателей существующих облигаций в размере 30 млн долларов в виде новых денег, причем каждая из облигаций будет выпущена в форме новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди. Ожидается, что объем инвестиций в новые облигации составит около 337 млн долларов.Реструктуризация также приведет к конвертации оставшейся части долга по облигациям в капитал компании, в результате чего держатели облигаций будут владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.Осуществление реструктуризации зависит от согласования обычной документации по реструктуризации и от выполнения соответствующих предварительных условий. Такие условия включают в себя одобрение акционеров компании, одобрение схемы реструктуризации держателями облигаций и разрешение на это суда.