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12 октября 2020

De Beers выручила 450 млн долларов в рамках девятого цикла продаж

18 ноября 2020
Новости
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Фото: De Beers Group (Facebook)


По данным корпорации Anglo American, владеющей 85% акций в алмазодобывающей компании De Beers, девятый цикл продаж последней в 2020 году принес 450 млн долларов (годом ранее на торгах в этот же период она заработала 400 млн долларов). В рамках восьмого цикла продаж доход алмазного гиганта составил 467 млн долларов.
«В девятом цикле продаж года устойчивый спрос на алмазное сырье De Beers Group сохранялся, отражая стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на розничном уровне в США и Китае, а также ожидания того, что удовлетворительный спрос сохранится в течение всего праздничного сезона, - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Однако возобновление распространения коронавируса на нескольких потребительских рынках несет собой постоянные риски».
De Beers продолжала внедрять гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение девятого цикла продаж 2020 года, и при этом торговая сессия длилась дольше обычно выделяемой на нее недели. Это вызвано продолжающимися ограничениями на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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