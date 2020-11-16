De Beers выручила 450 млн долларов в рамках девятого цикла продаж

«В девятом цикле продаж года устойчивый спрос на алмазное сырье De Beers Group сохранялся, отражая стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на розничном уровне в США и Китае, а также ожидания того, что удовлетворительный спрос сохранится в течение всего праздничного сезона, - заявил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Однако возобновление распространения коронавируса на нескольких потребительских рынках несет собой постоянные риски».
De Beers продолжала внедрять гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение девятого цикла продаж 2020 года, и при этом торговая сессия длилась дольше обычно выделяемой на нее недели. Это вызвано продолжающимися ограничениями на передвижение людей и товаров в различных юрисдикциях по всему миру.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished