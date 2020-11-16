Rio Tinto демонстрирует в Сингапуре свои лучшие розовые, красные, фиолетовые и синие бриллианты с рудника Аргайл

18 ноября 2020

Фото: Rio Tinto

Ценители и коллекционеры со всей Азии приглашаются в Сингапур на просмотр в рамках знакового ежегодного тендера по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle). Об этом сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании Rio Tinto.Возглавляет коллекцию 2020 года из 62 розовых, синих, фиолетовых и красных бриллиантов Лот № 1: Argyle Eternity™ («Вечность Аргайла») - круглый пурпурно-розовый бриллиант цветовой насыщенности Fancy Vivid весом 2,24 карата. Argyle Eternity™ - самый большой круглый бриллиант такой цветовой насыщенности, когда-либо предлагавшийся на этом тендере.Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу Rio Tinto, сказал по этому поводу: «Мы рады представить эту пользующуюся большим спросом коллекцию редких бриллиантов в Сингапуре. Мы видели и продолжаем видеть высокий спрос на них на азиатском рынке вместе с признанием их постоянно растущей редкости».Шестьдесят два бриллианта, участвующие в тендере по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в 2020 году, весят в общей сложности 57,23 карата и включают шесть выдающихся бриллиантов, отобранных за их уникальную красоту и названных таким образом, чтобы обеспечить постоянную память об их вкладе в историю самых важных бриллиантов в мире.В тендер 2020 года также включены 12 лотов тщательно отобранных и никогда не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов Argyle общим весом 13,9 карата. Эти коллекционные бриллианты, получившие название The Petite Suites, тщательно отбирались на протяжении пяти лет, обеспечивая гармоничный баланс между размером, формой, цветом и чистотой.Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл является предпоследним за 37-летнюю историю эксплуатации рудника и показы в его рамках проводится в Перте, Сингапуре и Антверпене, а торги закрываются 2 декабря 2020 года.