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12 октября 2020
Rio Tinto демонстрирует в Сингапуре свои лучшие розовые, красные, фиолетовые и синие бриллианты с рудника Аргайл
Фото: Rio Tinto
Ценители и коллекционеры со всей Азии приглашаются в Сингапур на просмотр в рамках знакового ежегодного тендера по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle). Об этом сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании Rio Tinto.
Возглавляет коллекцию 2020 года из 62 розовых, синих, фиолетовых и красных бриллиантов Лот № 1: Argyle Eternity™ («Вечность Аргайла») - круглый пурпурно-розовый бриллиант цветовой насыщенности Fancy Vivid весом 2,24 карата. Argyle Eternity™ - самый большой круглый бриллиант такой цветовой насыщенности, когда-либо предлагавшийся на этом тендере.
Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу Rio Tinto, сказал по этому поводу: «Мы рады представить эту пользующуюся большим спросом коллекцию редких бриллиантов в Сингапуре. Мы видели и продолжаем видеть высокий спрос на них на азиатском рынке вместе с признанием их постоянно растущей редкости».
Шестьдесят два бриллианта, участвующие в тендере по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в 2020 году, весят в общей сложности 57,23 карата и включают шесть выдающихся бриллиантов, отобранных за их уникальную красоту и названных таким образом, чтобы обеспечить постоянную память об их вкладе в историю самых важных бриллиантов в мире.
В тендер 2020 года также включены 12 лотов тщательно отобранных и никогда не повторяющихся наборов миниатюрных редких розовых, красных, синих и фиолетовых бриллиантов Argyle общим весом 13,9 карата. Эти коллекционные бриллианты, получившие название The Petite Suites, тщательно отбирались на протяжении пяти лет, обеспечивая гармоничный баланс между размером, формой, цветом и чистотой.
Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл является предпоследним за 37-летнюю историю эксплуатации рудника и показы в его рамках проводится в Перте, Сингапуре и Антверпене, а торги закрываются 2 декабря 2020 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished