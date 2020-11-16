Diamcor добивается продления сроков завершения получения конвертируемого кредита

18 ноября 2020

Фото: Diamcor Mining









Diamcor Mining подала заявку на венчурную биржу TSX Venture Exchange на продление срока для завершения получения конвертируемого кредита.В конце сентября компания объявила, что намеревается завершить получение конвертируемой ссуды на сумму до 3,5 млн канадских долларов, которые пойдут на общие корпоративные цели, возобновление деятельности и дальнейшее продвижение рабочих программ, выполнявшихся до COVID-19 и связанных закрытием рудника Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке.Затем в прошлом месяце Diamcor сообщила, что закрыла первоначальный транш финансирования конвертируемого кредита, который включал в себя подписку от пяти инвесторов на совокупную валовую выручку в размере 954 500 долларов.Запрошенное продление срока для завершения получения конвертируемого кредита подлежит утверждению со стороны TSX Venture Exchange.Diamcor заявила, что рассчитывает завершить второй и последний транш финансирования не позднее 15 декабря 2020 года.