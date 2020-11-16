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12 октября 2020

Diamcor добивается продления сроков завершения получения конвертируемого кредита

18 ноября 2020
Новости
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Фото: Diamcor Mining 


Diamcor Mining подала заявку на венчурную биржу TSX Venture Exchange на продление срока для завершения получения конвертируемого кредита.
В конце сентября компания объявила, что намеревается завершить получение конвертируемой ссуды на сумму до 3,5 млн канадских долларов, которые пойдут на общие корпоративные цели, возобновление деятельности и дальнейшее продвижение рабочих программ, выполнявшихся до COVID-19 и связанных закрытием рудника  Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке.
Затем в прошлом месяце Diamcor сообщила, что закрыла первоначальный транш финансирования конвертируемого кредита, который включал в себя подписку от пяти инвесторов на совокупную валовую выручку в размере 954 500 долларов.
Запрошенное продление срока для завершения получения конвертируемого кредита подлежит утверждению со стороны TSX Venture Exchange.
Diamcor заявила, что рассчитывает завершить второй и последний транш финансирования не позднее 15 декабря 2020 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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