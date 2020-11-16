Выручка Petra Diamonds за 2020 год снизилась на 36%, до 295,8 млн долларов

18 ноября 2020

Фото: Petra Diamonds (Facebook)









Petra Diamonds сообщила, что ее выручка в 2020 финансовом году снизилась на 36%, до 295,8 млн долларов по сравнению с 463,6 млн долларов годом ранее из-за более слабого алмазного рынка и снижения количества проданного алмазного сырья в каратах на 23%, до 2,9 млн каратов, по сравнению с 3,7 млн каратов в предыдущем отчетном году.В сообщении компании говорится, что на цены серьезно повлияла пандемия COVID-19 и они упали примерно на 27% на взятых вместе мартовском и апрельском тендерах по сравнению с ценами, достигнутыми в феврале 2020 года. Достигнутые в ходе продаж цены на алмазы Petra Diamonds упали примерно на 18% за полный финансовый год.Компания применила гибкий подход к продажам алмазов для достижения наилучшего выхода на рынок с учетом преобладающих рыночных условий и правил или ограничений, связанных с COVID-19. Эти меры включали в себя экспорт алмазного сырья из Южной Африки в Антверпен, где карантин и ограничения на поездки были менее строгими, а также ограничение продаж в четвертом квартале, причем большая часть этих мер осуществлялась по соглашениям с некоторыми из давних клиентов Petra Diamonds.Несмотря на значительные ограничения на операции Petra Diamonds в Южной Африке, ее годовая добыча в размере 3,59 млн каратов оказалась лишь на 5,5% ниже, чем запланированная компанией до COVID-19 цель в 3,8 млн каратов.По итогам года добыча в первом квартале 2021 года снизилась на 10%, до 974 346 каратов, по сравнению с 1,1 млн каратов годом ранее.Снижение произошло в основном из-за того, что рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании находился на техническом обслуживании.Касаясь перспектив, Petra Diamonds отметила, что условия в алмазной отрасли начали улучшаться, поскольку меры изоляции во всем мире смягчены, а магазины розничной торговли снова открылись.«С момента вспышки COVID-19 период устойчивого низкого предложения, особенно со стороны крупных компаний, De Beers и АЛРОСА, позволил улучшить равновесие на рынке, и теперь наблюдается улучшение спроса со стороны перерабатывающих компаний, поскольку розничные торговцы стремятся размещать заказы к праздничному сезону, - говорится в сообщении Petra Diamonds. - Ограночные фабрики Индии увеличили свои мощности до [примерно] 60% в соответствии с рекомендациями из-за COVID-19, но изучают, как максимально увеличить рабочее время для удовлетворения спроса, включая сокращение празднования Дивали».Компания отмечает, что многие производители восстановили свою обычную схему торгов, чтобы удовлетворить спрос.«Однако все участники отрасли признают, что риски для устойчивого восстановления сохраняются, особенно в свете нынешнего возрождения COVID-19 на ключевых алмазных рынках, и многое будет зависеть от уровня активности потребителей в ближайшие месяцы, особенно в США, главном рынке отрасли», - говорится в сообщении Petra Diamonds.