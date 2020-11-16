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12 октября 2020

В сентябре объем добычи полезных ископаемых в ЮАР снизился на 2,8%

17 ноября 2020
Новости
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Фото: stafichukanatoly (Pixabay)


Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением Южной Африки, в сентябре 2020 года добыча полезных ископаемых в стране упала на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сообщении управления говорится, что наибольшее падение приходится на добычу железной руды (она снизилась на 30,5%, сократив общий показатель горной добычи на 3,5 процентных пункта), в то время как наибольший подъем добычи приходится на алмазы (она выросла на 46,5% и улучшила общий показатель на 1,4 процентных пункта).
В сентябре 2020 года добыча полезных ископаемых с поправкой на сезонность снизилась на 0,3% по сравнению с августом 2020 года. Это последовало за повышением объема горной добычи на 6,1% в августе 2020 года и на 20,4% в июле 2020 года.
Комментируя данные Статистического управления Южной Африки, экономическое подразделение Nedbank Group сообщило, что совокупные объемы добычи восстановились до тех же уровней, что и в последнем квартале 2019 года.
«Однако перебои в работе, связанные с самоизоляцией, а также постоянные перебои в электроснабжении, вероятно, привели к незначительному снижению объемов», - заявили в банке.
Согласно Nedbank, объем добычи полезных ископаемых, как ожидается, будет немного ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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