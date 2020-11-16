Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
16 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
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02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
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В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Botswana Diamonds получает одобрение на приобретение Sekaka у Petra
Лицензия Sekaka Diamonds на разведку, которая включает в себя кимберлитовую трубку KX36 с высоким содержанием алмазов, получила продление еще на два года, до 30 сентября 2022 года.
«Мы благодарны властям Ботсваны за быстрое одобрение нашего приобретения месторождения KX36, продление лицензии и выдачу двух смежных лицензий», - сказал председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling).
«Мы убеждены, что пересмотр и переработка существующей базы данных по KX36 позволит выявить области, в которых содержание алмазов и их количество могут быть повышены. Мы проделали значительную работу над этим и готовы ее продолжать, когда ограничения на разведку будут сняты», - добавил он.
Sekaka Diamonds является геологоразведочной компанией, работавшей на Petra Diamonds в Ботсване и имеющей три лицензии на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR), включающих участки PL169/2019, PL058/2007 и PL224/2007, в том числе кимберлитовую трубку KX36.
KX36 - это кимберлитовая трубка площадью 3,5 га, которая расположена примерно в 70 км от рудника Гхагху (Ghaghoo), принадлежащего компании Gem Diamonds, и в 260 км к северо-западу от столицы Ботсваны Габороне.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished