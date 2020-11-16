Botswana Diamonds получает одобрение на приобретение Sekaka у Petra

17 ноября 2020

Botswana Diamonds получила разрешение от кредиторов и держателей облигаций Petra Diamonds, а также министра минеральных ресурсов Ботсваны на приобретение компании Sekaka Diamonds.Лицензия Sekaka Diamonds на разведку, которая включает в себя кимберлитовую трубку KX36 с высоким содержанием алмазов, получила продление еще на два года, до 30 сентября 2022 года.«Мы благодарны властям Ботсваны за быстрое одобрение нашего приобретения месторождения KX36, продление лицензии и выдачу двух смежных лицензий», - сказал председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling).«Мы убеждены, что пересмотр и переработка существующей базы данных по KX36 позволит выявить области, в которых содержание алмазов и их количество могут быть повышены. Мы проделали значительную работу над этим и готовы ее продолжать, когда ограничения на разведку будут сняты», - добавил он.Sekaka Diamonds является геологоразведочной компанией, работавшей на Petra Diamonds в Ботсване и имеющей три лицензии на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR), включающих участки PL169/2019, PL058/2007 и PL224/2007, в том числе кимберлитовую трубку KX36.KX36 - это кимберлитовая трубка площадью 3,5 га, которая расположена примерно в 70 км от рудника Гхагху (Ghaghoo), принадлежащего компании Gem Diamonds, и в 260 км к северо-западу от столицы Ботсваны Габороне.