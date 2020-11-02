Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
Вчера
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
«Ювелирная зима» уже на пороге
«Снегири» Фото: Ильгиз Фазулзянов
Галерея Ilgiz F проводит третью ежегодную выставку «Ювелирная зима», которая откроется вечером 19 ноября и продлится по 27 ноября этого года.
Событие традиционно объединит сильнейших дизайнеров, работающих в самых разных стилях – от биокосмического авангарда до этники. Экспонентами станут ювелиры Владимир Маркин, Елена Окутова, Рем Султанов, Феликс Цирефман, Юлия Цветкова, Диана Джанелли, Захар Борисенко, а также эксперт по бриллиантам Сергей Изместьев, ювелирный дом Дениса Нестерова Doquma и гильдия мастеров «Русский калейдоскоп».
Этой «Ювелирной зимой» все участники смогут не только познакомиться с работами ведущих мастеров ювелирного искусства, но и обсудить с ними все интересующие темы, включая художественные, производственные и экономические аспекты ювелирного дела, а также задать вопросы основателю выставки, художнику-эмальеру Ильгизу Фазулзянову.
Выставка пройдет по адресу: Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».