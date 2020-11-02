«Ювелирная зима» уже на пороге

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«Снегири» Фото: Ильгиз Фазулзянов

Галерея Ilgiz F проводит третью ежегодную выставку «Ювелирная зима», которая откроется вечером 19 ноября и продлится по 27 ноября этого года.Событие традиционно объединит сильнейших дизайнеров, работающих в самых разных стилях – от биокосмического авангарда до этники. Экспонентами станут ювелиры Владимир Маркин, Елена Окутова, Рем Султанов, Феликс Цирефман, Юлия Цветкова, Диана Джанелли, Захар Борисенко, а также эксперт по бриллиантам Сергей Изместьев, ювелирный дом Дениса Нестерова Doquma и гильдия мастеров «Русский калейдоскоп».Этой «Ювелирной зимой» все участники смогут не только познакомиться с работами ведущих мастеров ювелирного искусства, но и обсудить с ними все интересующие темы, включая художественные, производственные и экономические аспекты ювелирного дела, а также задать вопросы основателю выставки, художнику-эмальеру Ильгизу Фазулзянову.Выставка пройдет по адресу: Ленинградский пр-т, 10-12, ЖК «Art Residence».