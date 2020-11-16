Осенний международный аукцион ювелирных изделий и жадеита в Тяньчэне

18 ноября 2020

Фото: Tiancheng International

В китайском Тяньчэне 28 ноября 2020 года пройдет Осенний международный аукцион ювелирных изделий и жадеита (Tiancheng International Jewellery and Jadeite Autumn 2020), на котором будет выставлено огромное количество драгоценностей. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном организаторами аукциона.Лидером торгов является природный темно-желтый бриллиант весом 6,7 карата насыщенного цвета и яркой игры. Другой звездный лот включает в себя бриллиант типа IIa весом 10,18 карата, цвета D, чистоты IF, который может похвастаться превосходной прозрачностью и люминесценцией.На распродаже также будет представлена великолепная линейка изделий из жадеита, в том числе пара серег «Двойные кольца» и кулон с изображением китайской богини милосердия Гуаньинь. Следует также отметить пару природных колумбийских изумрудов массой 34,63 карата, изумрудов и бриллиантовых серег от гонконгского дизайнера Барни Ченга (Barney Cheng).Г-жа Конни Хуанг (Connie Huang), глава отдела ювелирных изделий компании Tiancheng International, отмечает: «В то время как рынок корректируется в текущем экономическом климате, Tiancheng International не жалеет усилий в поиске изысканных ювелирных изделий для осенней распродажи. Помимо прекрасных драгоценных камней и жадеита, традиционно выставляемых на аукционах, мы рады представить широкий выбор ювелирных украшений от некоторых из самых известных ювелиров, а также завораживающие дизайнерские изделия, удовлетворяющие самым изысканным вкусам каждого ценителя».Предварительный просмотр будет проходить с 25 по 27 ноября, а аукцион состоится 28 ноября 2020 года по адресу: 1 Garden Road, Central, Hong Kong. Аукцион и просмотр будут открыты для публики только по предварительной записи.