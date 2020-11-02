Ангола ведет переговоры о возвращении транснациональных алмазодобывающих компаний

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Ангола ведет переговоры о возвращении в страну крупнейших мировых алмазодобывающих компаний с упором на De Beers и Rio Tinto, по словам Ганги Жуниора (Ganga Júnior), председателя совета директоров ENDIAMA, национальной алмазной компании Анголы, который сказал, что контакты и переговоры в некоторых случаях находятся «уже на продвинутой стадии».

Ганга Жуниор отметил, что возможное возвращение двух транснациональных алмазодобывающих корпораций в Анголу «приветствуется», учитывая текущий год, который он считает сложным для алмазной промышленности Анголы, а также заметное сокращение производства и закрытие главных мировых алмазных рынков из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

«Внезапно мы перестали покупать и продавать, так как все страны и международные финансовые рынки оказались закрыты», - сказал глава ENDIAMA, указав, в частности, на бельгийский и индийский алмазные рынки.

Как известно, Ангола ежегодно добывает от 9 до 10 млн каратов алмазного сырья, что составляет около трети объема добычи АЛРОСА и De Beers.

В рамках текущих реформ в добывающем секторе ENDIAMA находится в процессе приватизации, которая, как ожидается, будет завершена к 2022 году.

Идея состоит в том, чтобы ангольский алмазный гигант сосредоточился на своем основном бизнесе, отойдя от непрофильных операций, что приведет к значительному увеличению налоговых отчислений, которые в настоящее время минимальны.

В 2018 и 2019 годах государственная казна пополнилась поступлениями от компании ENDIAMA в размере 252 и 328 млн долларов США соответственно, которые через два года должны увеличиться почти до 1,4 млрд долларов.



Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе





