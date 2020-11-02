Эксклюзив
Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»
Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид...
Вчера
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Ангола ведет переговоры о возвращении транснациональных алмазодобывающих компаний
Ганга Жуниор отметил, что возможное возвращение двух транснациональных алмазодобывающих корпораций в Анголу «приветствуется», учитывая текущий год, который он считает сложным для алмазной промышленности Анголы, а также заметное сокращение производства и закрытие главных мировых алмазных рынков из-за продолжающейся пандемии COVID-19.
«Внезапно мы перестали покупать и продавать, так как все страны и международные финансовые рынки оказались закрыты», - сказал глава ENDIAMA, указав, в частности, на бельгийский и индийский алмазные рынки.
Как известно, Ангола ежегодно добывает от 9 до 10 млн каратов алмазного сырья, что составляет около трети объема добычи АЛРОСА и De Beers.
В рамках текущих реформ в добывающем секторе ENDIAMA находится в процессе приватизации, которая, как ожидается, будет завершена к 2022 году.
Идея состоит в том, чтобы ангольский алмазный гигант сосредоточился на своем основном бизнесе, отойдя от непрофильных операций, что приведет к значительному увеличению налоговых отчислений, которые в настоящее время минимальны.
В 2018 и 2019 годах государственная казна пополнилась поступлениями от компании ENDIAMA в размере 252 и 328 млн долларов США соответственно, которые через два года должны увеличиться почти до 1,4 млрд долларов.
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе