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12 октября 2020
«Призрак розы» куплен за 26,6 млн долларов на аукционе Sotheby’s в Женеве
Фото: Sotheby's
Великолепный и единственный в своем роде фантазийный яркий пурпурно-розовый бриллиант весом 14,83 карата под названием «Призрак розы» был выставлен на продажу на аукционе Sotheby’s в Женеве и куплен в прошлую среду за 26,6 млн долларов.
Этот драгоценный камень - Type IIa, Internal Flawless, - став звездой аукциона, сопровождался специальной монографией от Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), в которой подчеркивалась его редкость. Он был извлечен из недр земли в Республике Саха (Якутия) на северо-востоке России в июле 2017 года на Эбеляхском алмазном месторождении, разрабатываемом компанией АЛРОСА, и весил 27,85 карата в сыром виде.
Компания сообщила, что российским огранщикам понадобился целый год, чтобы превратить эту уникальную находку в настоящее произведение ювелирного искусства. Розовый бриллиант получил название «Призрак розы» в честь одноименного балета в постановке компании Ballets Russes Сергея Дягилева, в котором Вацлав Нижинский танцевал главную партию.
Гэри Шулер (Gary Schuler), руководитель ювелирного подразделения Sotheby's, заявил перед аукционом в Женеве, что только один процент всех розовых бриллиантов превышает вес в 10 каратов, и только четыре процента всех розовых бриллиантов оцениваются как камни яркого фантазийного насыщенного цвета, согласно порталу Forbes.
«Призрак розы» достиг цены почти в 1 800 000 долларов за карат, заняв почетное место среди других выдающихся чудес природы.