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12 октября 2020
В третьем квартале 2020 года цены на цветные бриллианты упали на 0,7%
Фото: FCRF
Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил результаты составления Индекса фантазийных цветных бриллиантов (Fancy Color Diamond Index, FCDI) за 3 квартал 2020 года. В течение двух долгих кварталов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 FCRF не мог проводить исследование цен и вот теперь опубликовал первый индекс в 2020 году, говорится в пресс-релизе фонда.
В среднем цены на цветные бриллианты упали на 0,7%, однако с ростом транзакций в третьем квартале 2020 года FCDI продемонстрировал общую стабильность по отношению к этому хаотичному периоду.
Большинство категорий камней испытали снижение менее чем на 1%, в то время как желтые бриллианты показали меньшее падение, чем голубые и розовые. Категория камней цветовой насыщенности Vivid по шкале GIA во всех цветовых сегментах показала стабильность цен, снизившихся на 0,1%, по сравнению с категориями Fancy (-1,1%) и Fancy Intense (-0,9%).
Желтые бриллианты продемонстрировали наименьшее снижение в третьем квартале -0,3%. Категория, которая показала значительный рост - это желтые бриллианты цветовой насыщенности Fancy Intense Yellow массой 8 каратов, прибавившие в цене 1,0%. А вот категория камней Fancy Intense Yellow массой 5 каратов снизилась в цене на 2,4%.
В целом в третьем квартале 2020 года цены на розовые бриллианты снизились на 0,8%. Категория Fancy Vivid Pink продемонстрировала наибольшее падение цен, поскольку бриллианты весом 10 каратов упали в цене на 3,5%, но вместе с тем и наибольший рост цен, поскольку камни весом 1,5 карата выросли на 1,6%.
Как и в случае с розовыми бриллиантами, общие цены на голубые бриллианты снизились в третьем квартале на 0,8%. Категория камней массой 1,5 карата снизилась в цене на 1,8%, а категория Fancy Vivid Blue массой 2 карата увеличилась в цене на 1,5%.
Член Консультативного совета FCRF Орен Шнайдер (Oren Schneider) в связи с этим сказал: «Хотя торговля бриллиантами еще не полностью вернулась к «нормальному состоянию», существовавшему до COVID, мы явно наблюдаем рост активности по сделкам с бриллиантами фантазийных цветов в результате ослабления правительствами нормативных ограничений. Мы надеемся на дальнейшее улучшение деловой среды в 2021 году».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished