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12 октября 2020
SODIAM и KGK открывают ювелирный магазин в Луанде
SODIAM, ангольская компания, занимающаяся маркетингом алмазов, и индийская транснациональная компания KGK открыли в Луанде совместный магазин по продаже ювелирных изделий и бриллиантов.
Начало работы этого предприятия засвидетельствовал президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу (João Lourenço), принимавший участие в торжественном открытии отеля в рамках празднования 45-й годовщины национальной независимости.
Открытие магазина ознаменовалось выставкой ювелирных изделий и бриллиантов, добытых и произведенных в Анголе.
Президент совета директоров SODIAM Эужениу Браву да Роза (Eugénio Bravo Da Rosa) считает, что ангольская компания укрепляет свои позиции в цепочке создания стоимости алмазов как единственный канал сбыта, обеспечивающий надзор и соблюдение ответственности за развитие деятельности по огранке алмазов в Анголе.
По словам чиновника, открытие магазина является «продолжением работы, которую ведет SODIAM по привлечению надежных частных инвесторов, способных внести свой вклад в развитие алмазного сектора не только в огранке, но и в ювелирной сфере».
Ювелирный магазин является результатом партнерства, установленного в 2019 году с индийской транснациональной компанией.
«Это инвестиция, демонстрирующая приверженность Анголы резкому развитию производственно-сбытовой цепочки в ее алмазном секторе, которая будет тем более успешной, поскольку мы сможем добывать алмазы, гранить их и интегрировать в международную ювелирную промышленность», - подчеркнул Эужениу Браву да Роза.
KGK, в свою очередь, заинтересована в строительстве завода в Луанде, что имеет огромное значение для укрепления отношений между компанией и Анголой.
Этим фактом, по словам председателя совета директоров KGK Навраттана Котхари (Navrattan Kothari), компания намерена показать другую сторону своей деятельности - проектирование и производство ювелирных изделий высокого дизайна и ценности.
«Цель состоит в том, чтобы продолжить это партнерство и инвестиции в Анголу и в ее алмазный сектор, что сделает нас ценным и актуальным партнером», - сказал Навраттан Котхари.
Это второй этап партнерских отношений, установленных между ангольской публичной акционерной компанией SODIAM и индийской KGK.
Первый состоялся в ноябре 2019 года, когда в Луанде был открыт участок по огранке алмазов, способный обрабатывать 8 000 каратов алмазов в месяц, и было создано 200 рабочих мест.
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе