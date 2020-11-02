SODIAM и KGK открывают ювелирный магазин в Луанде

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SODIAM, ангольская компания, занимающаяся маркетингом алмазов, и индийская транснациональная компания KGK открыли в Луанде совместный магазин по продаже ювелирных изделий и бриллиантов.Начало работы этого предприятия засвидетельствовал президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу (João Lourenço), принимавший участие в торжественном открытии отеля в рамках празднования 45-й годовщины национальной независимости.Открытие магазина ознаменовалось выставкой ювелирных изделий и бриллиантов, добытых и произведенных в Анголе.Президент совета директоров SODIAM Эужениу Браву да Роза (Eugénio Bravo Da Rosa) считает, что ангольская компания укрепляет свои позиции в цепочке создания стоимости алмазов как единственный канал сбыта, обеспечивающий надзор и соблюдение ответственности за развитие деятельности по огранке алмазов в Анголе.По словам чиновника, открытие магазина является «продолжением работы, которую ведет SODIAM по привлечению надежных частных инвесторов, способных внести свой вклад в развитие алмазного сектора не только в огранке, но и в ювелирной сфере».Ювелирный магазин является результатом партнерства, установленного в 2019 году с индийской транснациональной компанией.«Это инвестиция, демонстрирующая приверженность Анголы резкому развитию производственно-сбытовой цепочки в ее алмазном секторе, которая будет тем более успешной, поскольку мы сможем добывать алмазы, гранить их и интегрировать в международную ювелирную промышленность», - подчеркнул Эужениу Браву да Роза.KGK, в свою очередь, заинтересована в строительстве завода в Луанде, что имеет огромное значение для укрепления отношений между компанией и Анголой.Этим фактом, по словам председателя совета директоров KGK Навраттана Котхари (Navrattan Kothari), компания намерена показать другую сторону своей деятельности - проектирование и производство ювелирных изделий высокого дизайна и ценности.«Цель состоит в том, чтобы продолжить это партнерство и инвестиции в Анголу и в ее алмазный сектор, что сделает нас ценным и актуальным партнером», - сказал Навраттан Котхари.Это второй этап партнерских отношений, установленных между ангольской публичной акционерной компанией SODIAM и индийской KGK.Первый состоялся в ноябре 2019 года, когда в Луанде был открыт участок по огранке алмазов, способный обрабатывать 8 000 каратов алмазов в месяц, и было создано 200 рабочих мест.