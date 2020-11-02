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12 октября 2020
Petra Diamonds расследует обвинения в нарушении прав человека на руднике в Танзании
Взрывные работы на руднике Вильямсон Фото: Issa mining TV
Petra Diamonds расследует обвинения в жестоком обращении с местными старателями, которые, стремясь обеспечить себе средства к существованию, вторглись на принадлежащий ей на 75% рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании.
Британская неправительственная организация RAID заявила, что семь горняков были убиты в результате злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников службы безопасности подрядчиков и компании Williamson Diamonds Limited (WDL), дочерней фирмы Petra Diamonds, которая является оператором алмазного рудника Вильямсон.
«Компания прилагает все усилия, чтобы разобраться с этими обвинениями в срочном порядке: сформирован подкомитет совета директоров, состоящий исключительно из независимых директоров без исполнительных полномочий, для наблюдения за ходом дела и было начато и ведется расследование специальным внешним консультантом совместно с юристами компании», - заявила Petra Diamonds в своем сообщении по этому поводу.
В нем говорится, что расследование будет завершено к концу 2020 года и в начале следующего года предполагается заключить новый контракт с поставщиком услуг безопасности.
Исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy) сообщил в письме в RAID в прошлом месяце, что WDL временно отстранила от должности начальника службы безопасности рудника и менеджера службы поддержки, «независимо от того, имеются или нет для выдвинутых обвинений какие-либо основания».
Британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса в сентябре прошлого года от имени 32 неназванных лиц против Petra Diamonds и WDL.
В иске утверждалось, что Petra Diamonds и Williamson Diamonds несут ответственность за нарушения прав человека, телесные повреждения и смерти, причиненные неназванным лицам на руднике Вильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.
Petra Diamonds ранее сообщала, что в течение определенного периода времени на руднике Вильямсон велась незаконная старательская добыча алмазов из-за проблем с обеспечением безопасности на участке большого периметра, выделенного по специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 км2, включая основное рудное тело площадью 146 га вместе с аллювиальными ресурсами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished