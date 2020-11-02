Petra Diamonds расследует обвинения в нарушении прав человека на руднике в Танзании

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Взрывные работы на руднике Вильямсон Фото: Issa mining TV

Petra Diamonds расследует обвинения в жестоком обращении с местными старателями, которые, стремясь обеспечить себе средства к существованию, вторглись на принадлежащий ей на 75% рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании.Британская неправительственная организация RAID заявила, что семь горняков были убиты в результате злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников службы безопасности подрядчиков и компании Williamson Diamonds Limited (WDL), дочерней фирмы Petra Diamonds, которая является оператором алмазного рудника Вильямсон.«Компания прилагает все усилия, чтобы разобраться с этими обвинениями в срочном порядке: сформирован подкомитет совета директоров, состоящий исключительно из независимых директоров без исполнительных полномочий, для наблюдения за ходом дела и было начато и ведется расследование специальным внешним консультантом совместно с юристами компании», - заявила Petra Diamonds в своем сообщении по этому поводу.В нем говорится, что расследование будет завершено к концу 2020 года и в начале следующего года предполагается заключить новый контракт с поставщиком услуг безопасности.Исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy) сообщил в письме в RAID в прошлом месяце, что WDL временно отстранила от должности начальника службы безопасности рудника и менеджера службы поддержки, «независимо от того, имеются или нет для выдвинутых обвинений какие-либо основания».Британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса в сентябре прошлого года от имени 32 неназванных лиц против Petra Diamonds и WDL.В иске утверждалось, что Petra Diamonds и Williamson Diamonds несут ответственность за нарушения прав человека, телесные повреждения и смерти, причиненные неназванным лицам на руднике Вильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.Petra Diamonds ранее сообщала, что в течение определенного периода времени на руднике Вильямсон велась незаконная старательская добыча алмазов из-за проблем с обеспечением безопасности на участке большого периметра, выделенного по специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 км2, включая основное рудное тело площадью 146 га вместе с аллювиальными ресурсами.