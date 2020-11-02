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05 октября 2020
Выручка Lucara Diamond в третьем квартале упала до 82,9 млн долларов из-за снижения продаж
Алмазный рудник Карове ночью Фото: Lucara Diamond
Lucara Diamond сообщила, что за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка составила 82,9 млн долларов США от продажи 268 101 карата алмазов (по средней цене 309 долларов за карат).
В сообщении компании говорится, что в этом году выручка сократилась по сравнению с 136,5 млн долларов годом ранее при продаже 313 189 каратов алмазов по средней цене 436 долларов за карат.
Снижение выручки является результатом сочетания 15-процентного уменьшения количества проданных алмазов и сознательного решения не продавать какие-либо алмазы весом свыше 10,8 карата в пользу заключения соглашения о поставках этих алмазов в оставшуюся часть года.
Lucara зафиксировала чистый убыток в размере 5,4 млн долларов в третьем квартале 2020 года по сравнению с чистым убытком в размере 4 млн долларов в предыдущем году.
В третьем квартале 2020 года компания добыла 88 909 каратов алмазов по сравнению с 104 990 каратами в третьем квартале 2019 года.
Было извлечено восемь алмазов весом более 100 каратов, в том числе три камня весом более 200 каратов.
Исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) сказала, что компания начала учитывать выручку по новому соглашению о продажах с HB Antwerp в третьем квартале.
«Хотя эти поступления все еще находятся в зачаточном состоянии, Lucara теперь получает регулярную предсказуемую выручку от своих алмазов весом свыше 10,8 карата, используя превосходный механизм ценообразования, основанный на предполагаемых результатах производства бриллиантов за вычетом комиссии и стоимости огранки, - сказала она. - Что касается алмазов весом менее 10,8 карата, Clara (собственная платформа продажи алмазов компании Lucara Diamond – прим. ред.) продолжает демонстрировать высокие результаты, расширив свою клиентскую базу до более чем 70 клиентов за этот период и завершив свои первые продажи продукции других компаний».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished