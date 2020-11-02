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12 октября 2020
Аукцион в Гонконге, посвященный легендарному браслету «Tutti Frutti» от Cartier
Фото: Bonhams
Компания Bonhams объявила о проведении торгов по продаже одного из дизайнерски самых знаковых изделий ювелирной фирмы Cartier, браслета из коллекции «Tutti Frutti», на гонконгском аукционе ювелирных изделий и жадеита 28 ноября 2020 года.
Мгновенно узнаваемые и столь востребованные драгоценности из коллекции Cartier «Tutti Frutti» сочетают в себе гламур и экзотику в буйстве красок. Они создавались самых разных форм, но именно смелые браслеты привлекали внимание коллекционеров на протяжении столетия.
Браслет «Tutti Frutti», первоначально зарегистрированный в книгах Cartier как «Листва», может похвастаться дизайном, вдохновленным растениями, в котором сочетаются резные изумруды, рубины и сапфиры в невиданных ранее цветовых комбинациях. Каждый образец уникален, и мастерам-ювелирам потребовалось посвятить сотни часов работы на тщательное изготовление каждой детали. Название «Tutti Frutti» было принято в 1970-х годах, и по сей день компания высокого ювелирного искусства Cartier создает новые браслеты этой серии.
Выставляемый на аукцион браслет выполнен в форме необычайно выдержанной по градации цвета ленты в классическом стиле «Tutti Frutti» с палитрой рубинов, изумрудов и сапфиров, вырезанных в форме листьев и рифленых шаров, отражающих изобилие и радость 1920-х годов.
Лесли Роскинд (Leslie Roskind), глава отдела ювелирных украшений Bonhams в Гонконге, сказал по поводу этого аукциона: «Украшения «Tutti Frutti» от Cartier, и особенно этот браслет, несомненно, являются самыми желанными по дизайну в стиле ар-деко для коллекционеров во всем мире, и такие браслеты чрезвычайно редко выставляются на аукционах. Данный браслет уникален, но все они олицетворяют легендарное и вневременное наследие Cartier».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished