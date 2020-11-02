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05 октября 2020
Ювелирные ритейлеры Китая объявили об увеличении продаж в третьем квартале 2020 года
Фото: Lao Feng Xiang
По данным jewellerynet.com, основные розничные продавцы ювелирных изделий в Китае сообщают о двузначном росте на фоне высокого потребительского спроса.
Согласно ювелирной компании Lao Feng Xiang, в третьем квартале этого года ее продажи выросли на 24% в годовом исчислении, достигнув 2,63 млрд долларов. Продажи украшений, сделанных только из золота, выросли на 22,41%.
Это связано с национальным праздником, традиционным сезоном свадеб в Китае, который мог повысить спрос на золотые украшения. Сообщается, что с января по сентябрь продажи компании выросли на 4,12%.
Другая ювелирная компания Yuyuan Jewelry and Fashion Group, дочерняя компания китайского конгломерата Fosun International Ltd, продемонстрировала восстановление оборота в третьем квартале, увеличив продажи ювелирных изделий на 18,56%. Общий объем продаж за первые три квартала вырос на 8,07%, до 2,48 млрд долларов.
Компании принадлежат китайские ювелирные бренды Laomiao и First Asia. Ранее она приобрела Международный геммологический институт (International Gemological Institute) и французскую ювелирную компанию Djula. К сентябрю 2020 года сеть продаж ювелирных изделий Yuyuan насчитывала 3 222 магазина после открытия рекордного числа магазинов - 255 - только за один квартал.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished