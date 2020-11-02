Эксклюзив
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Гаэтано Кавальери: «Производители алмазов больше не настаивают, чтобы клиенты покупали то, что им предлагают»
Доктор Гаэтано Кавальери в течение последних 19 лет занимал пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO). CIBJO, объединяющая национальные...
05 октября 2020
Ювелирный дом Chaumet открыл бутик в Абу-Даби
Фото: Chaumet
Долгожданное открытие бутика французского ювелирного дома Chaumet в столице Объединенных Арабских Эмиратов наконец-то произошло. По сообщениям СМИ, бутик открылся на острове Аль-Марья в Абу-Даби в торговом центре Galleria.
Расположенный в эксклюзивном месте, где посетители могут открыть для себя новейшие ювелирные изделия из знаковых коллекций Chaumet - Joséphine, Liens и Bee My Love, - является желанным местом для ценителей драгоценных украшений.
Обстановка нового бутика, вдохновленная французским «искусством жить» и миром природы, напоминает интерьер парижского отеля – в нем коды ювелирного дома представлены в обновленном и стилизованном духе 18-го века. Утонченный и роскошный, интимный и женственный, он рассказывает историю Chaumet эмоционально и поэтично благодаря талантам многих искусных мастеров.
С 1780 года великолепные украшения Chaumet создаются в собственных мастерских ювелирного дома благодаря опыту, накопленному более чем за два века существования бренда. Chaumet также занимается дизайном драгоценных часов, производимых швейцарскими часовыми мастерами. Золото, платина, бриллианты и драгоценные камни придают его коллекциям украшений и часов утонченное сочетание элегантности и изящества.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished