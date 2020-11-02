Ювелирный дом Chaumet открыл бутик в Абу-Даби

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Фото: Chaumet

Долгожданное открытие бутика французского ювелирного дома Chaumet в столице Объединенных Арабских Эмиратов наконец-то произошло. По сообщениям СМИ, бутик открылся на острове Аль-Марья в Абу-Даби в торговом центре Galleria.Расположенный в эксклюзивном месте, где посетители могут открыть для себя новейшие ювелирные изделия из знаковых коллекций Chaumet - Joséphine, Liens и Bee My Love, - является желанным местом для ценителей драгоценных украшений.Обстановка нового бутика, вдохновленная французским «искусством жить» и миром природы, напоминает интерьер парижского отеля – в нем коды ювелирного дома представлены в обновленном и стилизованном духе 18-го века. Утонченный и роскошный, интимный и женственный, он рассказывает историю Chaumet эмоционально и поэтично благодаря талантам многих искусных мастеров.С 1780 года великолепные украшения Chaumet создаются в собственных мастерских ювелирного дома благодаря опыту, накопленному более чем за два века существования бренда. Chaumet также занимается дизайном драгоценных часов, производимых швейцарскими часовыми мастерами. Золото, платина, бриллианты и драгоценные камни придают его коллекциям украшений и часов утонченное сочетание элегантности и изящества.