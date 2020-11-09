Ангола задумалась над введением налоговых льгот для стимулирования алмазной отрасли

Сегодня

По сообщениям СМИ, Ангола рассматривает вопрос о введении налоговых льгот в 2021 финансовом году, направленных на стимулирование алмазной промышленности страны.

Как сообщает агентство Синьхуа, директор по специальным налогам Анголы в главном налоговом управлении страны Педро Маркес (Pedro Marques) заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы побудить алмазные компании производить и продавать больше камней.

«Ангола рассчитывает получить 42 млрд кванз (около 63,1 млн долларов США) в виде налогов от алмазной отрасли в 2021 году, - сказал он. - В следующем году мы будем консультировать компании и помогать им разобраться в том, как они могут извлечь выгоду из различных стимулов, предусмотренных в горнодобывающем кодексе, как компании могут получить выгоду от снижения налоговых расходов и льготных периодов при уплате налога на прибыль».

По прогнозам, Ангола соберет до 27,9 млрд кванз (41,9 млн долларов) налогов от алмазной отрасли за первые девять месяцев 2020 года.

В период с января по август этого года в Анголе было добыто 5,3 млн каратов алмазов. Компания Endiama планировала добыть 10,5 млн каратов в этом году и получить доход в размере 1,4 млрд долларов. Однако страна не достигнет своей цели из-за пандемии COVID-19.

В 2019 году Ангола заработала около 1,3 млрд долларов, продав чуть более 9,44 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





