Эксклюзив
ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми
ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы...
09 ноября 2020
Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса
Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом...
02 ноября 2020
Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»
Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов...
26 октября 2020
Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»
В обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие...
19 октября 2020
Кризис - это путь к развитию
Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании...
12 октября 2020
Ангола задумалась над введением налоговых льгот для стимулирования алмазной отрасли
Как сообщает агентство Синьхуа, директор по специальным налогам Анголы в главном налоговом управлении страны Педро Маркес (Pedro Marques) заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы побудить алмазные компании производить и продавать больше камней.
«Ангола рассчитывает получить 42 млрд кванз (около 63,1 млн долларов США) в виде налогов от алмазной отрасли в 2021 году, - сказал он. - В следующем году мы будем консультировать компании и помогать им разобраться в том, как они могут извлечь выгоду из различных стимулов, предусмотренных в горнодобывающем кодексе, как компании могут получить выгоду от снижения налоговых расходов и льготных периодов при уплате налога на прибыль».
По прогнозам, Ангола соберет до 27,9 млрд кванз (41,9 млн долларов) налогов от алмазной отрасли за первые девять месяцев 2020 года.
В период с января по август этого года в Анголе было добыто 5,3 млн каратов алмазов. Компания Endiama планировала добыть 10,5 млн каратов в этом году и получить доход в размере 1,4 млрд долларов. Однако страна не достигнет своей цели из-за пандемии COVID-19.
В 2019 году Ангола заработала около 1,3 млрд долларов, продав чуть более 9,44 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished